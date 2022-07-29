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支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅

金瑞契（Newt Gingrich）說「與1997年一樣，美國必須保持強大，並清楚地了解我們的價值觀和戰略。現在退縮會讓中共相信美國正在變得軟弱和懦弱。」

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/07/29 19:10
美國前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）。（圖/美聯社）

美國前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國前眾院議長金瑞契27日表示，25年前他也曾訪台，當時也經歷中美斡旋，最終化解中共威脅，這次他大力支持美國聯邦眾議院議長裴洛西來台，強調美國面對中國不可退縮，並要保障台灣安全自由的承諾。

金瑞契（Newt Gingrich）在自家網站「金瑞契360」（Gingrich 360）發出文章，表示他明白頂住中共的壓力是多麼重要，因為金瑞契在1997年經歷了類似的挑戰。他也直言，那次訪問使他成為美國訪問台灣的最高級別美國官員，然而可悲的是，二十多年後，美訪台的最高官卻仍是他。

金瑞契說「當我擔任眾議院議長時，我們安排了一次中共之行。行程包括在北京和上海的演講，以及與高級領導人面談、對話。我們還決定將台灣加入這次旅行，這卻導致中共怒不可遏。因為在他們看來，台灣是中國的一個省份。」

金瑞契解釋，美國在台灣問題上一直是「戰略模糊」政策，也就是共產黨不能征服台灣，但美國不會公開承認它的獨立性。在過去的半個世紀裡，這種政策有效地保持了台灣的自由並避免了戰爭。

金瑞契說「在90年代後期，我堅持美國的立場。我尊重自由人不被征服的權利。我尊重台灣人民的經濟成就。我也強烈地感覺到，如果我們強硬並清楚地表達我們的價值觀和戰略，中共獨裁政權將避免挑戰美國。」

金瑞契接著表示「事實證明，這個感覺是正確的。」他說「當時中共威脅他，若堅持去台灣將會撤回中國對美的邀請。而我的國家安全顧問派坎姆（Gardner Peckham）強硬且明確地告訴北京『中國共產黨無法規定美國眾議院議長的旅行計劃。』」

金瑞契說，當中共對此仍在堅持時，派坎姆更說出令他們震驚的話，他表示美國很樂意利用額外的空閒時間，對台灣進行更長時間、更廣泛的訪問。

金瑞契說「那時，中共讓步了，我們終於做出了一個妥協。」「我會去台灣，但不會直接從中國經過。所以，我們當時是經過日本飛到台灣。這雖然有點不方便，但美國國會代表團乘坐的美國空軍飛機來台過程一切都很順利。」

金瑞契強調，國際局勢和台灣社會自1997年以來發生了很大變化。他說「今天的台灣顯然是一個自由的國家。它擁有強大的新聞媒體、競爭激烈的政治體系和充滿活力的經濟。台灣主導著晶片產業，擁有全球48%的代工市場和61%的先進晶片製造能力。如果台灣與世界經濟隔絕，幾乎所有使用晶片的產品都會面臨巨大的危機。」

金瑞契鼓勵裴洛西，表示既然佩洛西可能訪台的消息已經公開，她只需要經歷一下這些就可以了。他說「與1997年一樣，美國必須保持強大，並清楚地了解我們的價值觀和戰略。現在退縮會讓中共相信美國正在變得軟弱和懦弱。」

金瑞契大力支持裴洛西訪台，並說現在對她唯一建議是，組建一個強大的兩黨國會代表團。這將證明我們對自由、安全台灣的承諾是兩黨真正合作的結果。

金瑞契主張，裴洛西率領的強大的兩黨代表團將向中國共產黨總書記習近平發出一個強而有力的信號，也就是他應該放棄任何入侵或恐嚇台灣的計劃。

金瑞契在文末直截了當地說「你不會經常聽到我這樣說，但在這種情況下，我會很高興地說『走吧，南希（指裴洛西），走吧！』」他說，裴洛西有一個影響深遠的且具有歷史性的機會，來代表美國的力量、決心，以及對自由的承諾。
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更新時間 : 2022-07-29 19:40 GMT+08:00

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