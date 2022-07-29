魏應充確定再坐牢！頂新案全案定讞 最高法院另判9年2月

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）頂新黑心油案台中高分院更一審改判頂新前董事長魏應充9年2月徒刑，其中4年10月徒刑不得易科罰金，魏應充確定得再坐牢，檢方也已啟動防逃機制。

頂新製油公司2012年1月起至2014年10月間從越南大幸福公司進口油品，前總經理陳茂嘉去越南當地訪廠時發現原料「品質無法掌握」，不符合供人食用標準，回台後和董事長魏應充報告，卻裁示繼續合作生產，並將其添加品質較佳的原料油．並經過精煉後販售。

頂新案遭踢爆，魏應充後被法院認定明知劣油卻採購，違反食安法及詐欺等罪嫌。彰化地檢署2014年10月依法起訴頂新公司和魏應充等人，但一審因食安法對原料並無規範、成品油符合食用標準就無法證明危害人體等理由，判魏應充等人全部無罪。

在台中高分院二審中，法官則認定越南大幸福企業油品僅能做飼料油，不能供人食用，逆轉認定魏違反食安法並犯詐欺罪，改判15年徒刑(得易科罰金6年、不得易科9年)，罰頂新公司2億5000萬元。

媒體指出，最高法院2019年最終判定魏應充26罪定讞，共計5年9月徒刑，其餘撤銷發回更審，魏應充連同另案合併執行4年8月徒刑，入獄執行後去年獲假釋。

台中高分院更一審結果指出，大幸福公司販賣給頂新公司的原料油「欠缺可供人食用之品質」，縱使再精製也不能供人食用，因此認定魏應充等人犯販賣假冒食品、詐欺取財等罪，因與部分廠商和解，改判魏9年2月徒刑，其中4年10月部分不得易科罰金；最高法院今駁回上訴，全案定讞。