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「北海夜金閃閃－瘋草里 大咬運動會」周末開跑　文青漁港夏夜開趴

By 台灣英文新聞
2022/07/29 17:09
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

釣魚也能很文青！由新北市漁業處攜手朱銘美術館規畫的「北海夜金閃閃－瘋草里 大咬運動會」將於7月30日起在石門區草里漁港登場，可愛逗趣的「大咬貓」裝置與童趣的「草里ㄟ家」壁畫，顛覆傳統漁港想像，現場還有免費垂釣教學、手作工作坊、海海市集，入夜後搭起星空帳篷、暖黃燈串配上夜間音樂Party，讓民眾在釣魚之餘，也能悠閒享受海港浪漫風情。

新北市漁業處為發展地方特色、推動漁港轉型，自去年起開始規劃系列活動，從港邊景觀著手融入年輕活力的「大咬貓」角色，讓傳統漁港增添藝術氣息吸引年輕族群，今年再度辦理「瘋草里 大咬運動會」，希望藉由互動體驗工作坊，讓大家以後提到釣魚體驗，第一個想到的地方就是石門草里漁港。

「大咬」是捕魚時大獲豐收的盛況，對於漁夫或是釣客都是絕佳狀態，漁業處特將「大咬」塑造為草里的地方標誌，透過運動會般的活動接力賽，結合草里特色與海港意象，包括釣魚新手也能漁獲滿滿成就感爆棚的「魚達人垂釣體驗」、運用夏日回憶製作出祈福鯉魚旗、捕夢網、UV膠海洋動物的「草里漁夫手」、探訪石門在地美食的「草里在地特調」小旅行，以及「音樂海一夏」表演、「星空派對」等夜間活動，讓傳統漁港也能充滿年輕活動氣息、越夜越美麗。

「北海夜金閃閃－瘋草里 大咬運動會」精彩活動自7/30（六）起至8/20（六）止，每周六、日下午三點到七點的「魚達人垂釣體驗活動」，開放線上報名35名，現場報名15名，也開放現場民眾遞補，每場次前50名報名成功者，即可獲得紀念周邊、漁村鮮美食、100元現金券，沒搶到的民眾亦可於現場報名工作坊體驗，各梯次報名時間請至活動官網查詢。

漁業處表示，為持續翻轉漁港將藝術帶入港區，於草里漁港舉辦「瘋草里大咬運動會」，現場有藝術展覽、在地美食攤位與藝術海派對市集，每周有不同主題的互動體驗工作坊，還可以參加親子釣魚活動，現場並設有浪漫星空帳篷區休憩，歡迎民眾來感受夜漁港氛圍。

◎活動資訊

「北海夜金閃閃─瘋草里 大咬運動會」

活動時間：2022年7月30日~8月20日，每周六、日下午15：00 ~ 19：00。

活動地點：石門草里漁港(新北市石門區草里里淡金公路旁)

活動官網：https://www.2022caolifishingcarnivalparty.com/

「北海夜金閃閃－瘋草里 大咬運動會」周末開跑　文青漁港夏夜開趴

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

「北海夜金閃閃－瘋草里 大咬運動會」周末開跑　文青漁港夏夜開趴

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

「北海夜金閃閃－瘋草里 大咬運動會」周末開跑　文青漁港夏夜開趴

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

更新時間 : 2022-07-29 18:10 GMT+08:00

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