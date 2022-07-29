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集保建置「境內基金集中清算平台」促進基金市場轉型升級

By 台灣英文新聞
2022/07/29 17:05
境內基金集中清算平台未來服務架構。(照片由集保提供)

境內基金集中清算平台未來服務架構。(照片由集保提供)

為提升投信基金款項收付之整體作業效率，促進國內基金市場之競爭力，金融監督管理委員會於2022年5月12日發布函令，推動投信基金之集中清算與款項收付機制，並責成集保結算所建置「境內基金集中清算平台」，讓國內基金市場結算交割作業走向標準化、自動化，與歐、美、日等先進市場看齊。該案預計於2023年第2季起分階段上線，上線後一年內推動全體業者加入，目前基金市場參與業者、集保結算所與投信投顧公會及信託公會都動了起來，積極為基金市場進行全面轉型升級。

「境內基金集中清算平台」係資本市場藍圖重要策略之一，目的在於解決境內基金市場投信、基金保管銀行、銷售機構等一百多家機構間，每天數千檔基金申購與買回的資訊流與金流。期透過本平台集中處理、彙整收付、標準化、自動化，將多對多的作業模式改為多對一、一對多，比照股票市場集中交割體制，逐步改造基金市場、提升效率。

近年基金市場熱度逐年攀升，各業者對於推動本制度具有高度共識與期待。集保結算所在金管會指導下，積極對業者加強宣導說明，拜訪數十家投信公司與銷售機構，並自5月起組成專案推動小組，邀集投信公司、銷售機構、保管銀行等業者共同討論，各業者已配合著手規劃，並將共同辦理聯合測試。

集保結算所朱漢強董事長表示，集保結算所近年來在主管機關指導及支持下，積極扮演基金市場中介機構角色，作為市場的樞紐(Hub)，對增進整體市場效率與競爭力不遺餘力，為促進基金市場轉型升級，集保爰新建「境內基金集中清算平台」，提供市場業者更有效率的後台服務。為鼓勵業者早加入、早享受，特別推出早鳥優惠，對112年底前上線的投信業者，祭出超優惠收費方案；並與公會合作修訂相關法規與契約公版，以降低業者間轉換成本與時間，達到市場多贏的目標。

除投信業者積極配合加入本項服務，基金銷售機構及保管銀行亦多已表示將配合如期上線。相信在主管機關指導，以及集保結算所、投信投顧公會與信託公會等協力合作下，國內基金市場成功的轉型指日可待。

更新時間 : 2022-07-29 18:10 GMT+08:00

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