北富銀榮獲《Asiamoney》頒發「台灣最佳ESG銀行」

隨著ESG成為全球各產業的焦點議題， 台北富邦銀行結合綠色金融專業與優勢職能持續深化ESG作為， 近年積極投入再生能源產業、投資綠色及永續債券等， 並致力支持綠色轉型和朝向淨零碳排目標的企業， 今年榮獲國際財經專業媒體《Asiamoney》（亞洲貨幣） 頒發「台灣最佳ESG銀行」。

《Asiamoney》自2017年開始舉辦「最佳銀行獎（Be st Bank Awards）」的評選， 選出亞洲地區在各面向表現優異的金融業者。今年是《Asiamo ney》首次頒發「最佳ESG銀行」， 北富銀因長期深耕永續金融， 多年來已在永續金融領域獲得優異成績， 此次從眾多競爭者中脫穎而出，成為第一家「台灣最佳ESG銀行」 ，表彰北富銀聚焦於再生能源、離岸風電專案以及ESG永續金融等 三個領域的卓越表現，同時亦肯定北富銀不只看重客戶的信用， 也致力辨識客戶永續作為，開創創新綠色商品， 攜手客戶邁向綠色轉型。

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀將永續發展與責任金融列為長遠發 展願景，持續聚焦於三大主軸，包括鼓勵ESG高影響產業進行轉型 ，積極將資金運用於綠色轉型之投融資，以及進行綠色盡職調查（G reen Due Diligence）和完整的貸後與投後管理。 此次獲獎不但顯示北富銀深耕永續金融的戰略方向符合國際潮流， 亦彰顯北富銀透過金融專業協助國內企業投入ESG的努力已見成效 。

隨著氣候變遷以及節能減碳議題持續發燒， 永續金融已成為全球推動永續發展不可或缺的重要力量，北富銀以永 續金融領航者為目標，2017年加入赤道原則協會，即導入各項E SG評量指標衡量客戶永續發展風險， 促使授信對象落實環保與企業社會責任。自2018年起， 北富銀已承作超過4GW再生能源專案融資，每年約可產生107億 度綠能以及減少540萬噸碳排量，相當於1.38萬座大安森林公 園之減碳量。 北富銀的離岸風電專案融資總授信金額更位居台資銀行之冠， 為再生能源專案融資的領導者。

除了全力支持台灣的能源轉型外， 北富銀培養同仁發揮專業與敢於創新的精神，將 ESG的基因深植於員工心中，更將永續的理念和精神融入商品設計 中，成功成為國內第一家承做第三方認證綠色貸款聯貸（Green Loan）、社會責任貸款聯貸（Social Loan）與永續指數連結貸款（Sustainability Linked Loan）的台資銀行，運用金融專業為企業量身打造創新的永續金 融服務。2021年，北富銀統籌主辦5年期新台幣16億元永豐餘 工紙綠色聯貸案，為國內首創依據亞太地區貸款市場協會所發布之2 021綠色貸款準則（APLMA Green Loan Principles 2021）標準策劃，並經第三方專業機構認證之綠色聯貸案， 立下國內金融業的新標竿；2022年，北富銀為越南最大民營企業 集團Vingroup及其子公司VinFast完成5億美元綠色 聯貸案，此為越南第一筆綠色聯貸案；同樣在2022年，由北富銀 統籌主辦並擔任ESG管理銀行的中租控股旗下之仲利國際（越南） 3年期9千萬美元「社會責任貸款（Social Loan）」聯貸案， 開啟台越兩地金融業以聯貸支持企業投入具社會責任效益業務之濫觴 。

北富銀挖掘客戶的 ESG需求，開啟與客戶的永續對話， 對客戶實踐其環境及社會責任發揮正向影響力及提供解決方案，今年 7月與友達光電進行全台首件永續供應鏈金融（Sustainab le Supply Chain Finance, SSCF）合作，從企業客戶更進一步延伸至其供應商， 從點拉成一條線， 不但結合台灣科技供應鏈與金融業率先建立跨界合作典範， 更成為北富銀拓展永續影響力的渦輪加速器。

展望未來， 北富銀將持續追求永續金融領航者的願景以及強化金融正向影響力， 攜手企業實現淨零碳排的目標，成為ESG價值鏈升級的催化劑， 為土地和環境永續善盡心力。