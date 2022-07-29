新北市新卸任校園長交接　侯友宜期勉齊心協力為新北教育打拚

新北市111學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園 新卸任校(園)長交接典禮於今(29)日舉行，共有90位學校校 長及4位幼兒園園長出席。其中，退休校(園)長9名、連任校(園 )長45名、調任校(園)長30名及新任校(園)長10名， 市長侯友宜親自到場獻上最誠摯的祝福與鼓勵， 勉勵校長們帶領全體教師齊心協力，共同為新北教育打拚。

市長侯友宜表示，新北市無懼疫情影響，堅持教育品質， 感謝所有新北教育夥伴不辭辛勞努力與付出。這學年度交接典禮主題「前瞻教育想像，創造永續未來」， 傳遞科技來自人性，在虛實整合新世代中融入多元文化， 引領學校掌握關鍵，為培育國家新世代人才持續前行。

新北市自2021年起教育預算編列超過630億元， 首次成為全國教育經費第一高的縣市，代表對教育的投入與支持， 建立完整優質教育系統。此外，在地就學率從不到5成，目前已朝8 成邁進。今日交接活動，更希望藉由校(園)長智慧傳承， 在元宇宙世代中發現教育機會點，創造未來新價值， 讓孩子們跟著世界一同脈動，符應SDGs聯合國永續指標。

典禮上的教育理念傳承活動， 市長與新卸任校長代表共同轉動傳承齒輪，象徵校(園)長交接， 分別為新北特教學校新任校長洪雅玲校長、 永和國小卸任校長曾燕春校長， 傳承儀式以世代輪轉引領優良校園文化之意涵，象徵著愛( Love)、希望(Hope)與品德(Morality)， 期許每所學校在新北卓越校長領航下，轉動生命奇蹟， 譜奏出美好樂章。

市長侯友宜也親自致贈退休校(園)長「富貴牡丹」茶具組， 牡丹為花中之王，艷冠群芳，自古以來即為尊榮顯貴，蘊含著尊崇校 (園)長為教育大愛付出的高聖情懷。壺底特別落款「健康有福」， 象徵吉祥幸福，藉此祝福退休校(園)長生活豐盈無鬱、福壽安康。

今年度退休校(園)長代表為服務屆滿43年的永和國小曾燕春校長 表示，期盼新任校(園)長秉持教育初衷，帶領全校教師齊心協力， 共同為新北教育奮鬥。曾燕春校長也說，態度不僅決定高度， 更決定生命的價值，勉勵所有校(園)長，保有莫忘初衷、 力行實踐及為工作而生活態度。 而即將就任新北特教學校的洪雅玲校長分享，能參與交接典禮， 心裡有著踏實感、支持感與光榮感，全體新任校(園)長將帶著教育 使命全心投入、努力打拼、承先啟後、共創新北教育美好的未來。

教育局長張明文表示，校長是帶領學校校務推動的關鍵人物， 因此新北市規劃縝密培訓制度， 培育具教育專業素養及卓越領導才能的校長。此外，教育局也擔任校 (園)長強力後盾，持續協助校園更新各項設施設備，近4年已投入 165.8億打造新北頂尖教育環境、4億打造新北贏得未來技職人 才計畫，更挹注30億更新全市各校資訊設備打造智慧校園，讓新北 教育持續精進與優質，造福更多的學子。

新任校長宣誓就任，引領學校掌握關鍵，為培育國家新世代人才持續前行。(照片由新北市教育局提供)