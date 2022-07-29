新北市新卸任校園長交接　侯友宜期勉齊心協力為新北教育打拚

新北市111學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校(園)長交接典禮於今(29)日舉行，共有90位學校校長及4位幼兒園園長出席。其中，退休校(園)長9名、連任校(園)長45名、調任校(園)長30名及新任校(園)長10名，市長侯友宜親自到場獻上最誠摯的祝福與鼓勵，勉勵校長們帶領全體教師齊心協力，共同為新北教育打拚。
市長侯友宜表示，新北市無懼疫情影響，堅持教育品質，感謝所有新北教育夥伴不辭辛勞努力與付出。這學年度交接典禮主題「前瞻教育想像，創造永續未來」，傳遞科技來自人性，在虛實整合新世代中融入多元文化，引領學校掌握關鍵，為培育國家新世代人才持續前行。
新北市自2021年起教育預算編列超過630億元，首次成為全國教育經費第一高的縣市，代表對教育的投入與支持，建立完整優質教育系統。此外，在地就學率從不到5成，目前已朝8成邁進。今日交接活動，更希望藉由校(園)長智慧傳承，在元宇宙世代中發現教育機會點，創造未來新價值，讓孩子們跟著世界一同脈動，符應SDGs聯合國永續指標。
典禮上的教育理念傳承活動，市長與新卸任校長代表共同轉動傳承齒輪，象徵校(園)長交接，分別為新北特教學校新任校長洪雅玲校長、永和國小卸任校長曾燕春校長，傳承儀式以世代輪轉引領優良校園文化之意涵，象徵著愛(Love)、希望(Hope)與品德(Morality)，期許每所學校在新北卓越校長領航下，轉動生命奇蹟，譜奏出美好樂章。
市長侯友宜也親自致贈退休校(園)長「富貴牡丹」茶具組，牡丹為花中之王，艷冠群芳，自古以來即為尊榮顯貴，蘊含著尊崇校(園)長為教育大愛付出的高聖情懷。壺底特別落款「健康有福」，象徵吉祥幸福，藉此祝福退休校(園)長生活豐盈無鬱、福壽安康。
今年度退休校(園)長代表為服務屆滿43年的永和國小曾燕春校長表示，期盼新任校(園)長秉持教育初衷，帶領全校教師齊心協力，共同為新北教育奮鬥。曾燕春校長也說，態度不僅決定高度，更決定生命的價值，勉勵所有校(園)長，保有莫忘初衷、力行實踐及為工作而生活態度。而即將就任新北特教學校的洪雅玲校長分享，能參與交接典禮，心裡有著踏實感、支持感與光榮感，全體新任校(園)長將帶著教育使命全心投入、努力打拼、承先啟後、共創新北教育美好的未來。
教育局長張明文表示，校長是帶領學校校務推動的關鍵人物，因此新北市規劃縝密培訓制度，培育具教育專業素養及卓越領導才能的校長。此外，教育局也擔任校(園)長強力後盾，持續協助校園更新各項設施設備，近4年已投入165.8億打造新北頂尖教育環境、4億打造新北贏得未來技職人才計畫，更挹注30億更新全市各校資訊設備打造智慧校園，讓新北教育持續精進與優質，造福更多的學子。
新任校長宣誓就任，引領學校掌握關鍵，為培育國家新世代人才持續前行。(照片由新北市教育局提供)