中華電信公布2022年第二季營運成果

中華電信（2412）今日（7/29） 公布自結之2022年第2季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2022年第2季合併營收為524.4億元， 較2021年同期增加5.7%；歸屬於母公司業主之淨利為96. 8億元，增加8.1%；每股盈餘1.25元。

董事長謝繼茂表示，中華電信持續在疫情影響下推動業務成長， 提供出色的產品及服務滿足客戶、員工及社會大眾的需求。 我們很高興看到第二季的業務表現亮眼，各項財務指標均超越財測。中華電信第二季的行動營收及客戶數持續領先同業， 他們有信心可繼續站穩領導地位。 行動續5G約客戶平均月繳金額提升達37%； 固網寬頻業務在推出「速在必行」方案後，超過70% 的客戶選擇500Mbps以上方案， 有效達成升速與提升APRU。

謝繼茂還說，個人家庭事業群營收持續成長，主因高品質的服務及升速5G； 申辦中華電信固網寬頻+行動+Wi- Fi方案的客戶數較上一季增加13.2%；家用Wi- Fi客戶數與去年同期相較增加一倍以上。 企業客戶事業群受ICT業務營收年成長31.7%帶動， 尤其因大型智慧能源專案營收顯著成長，營收較去年同期增加9. 4%；AIoT、IDC、雲端、資安、 5G企業專網與大數據等新興企客應用成長動能強勁， 整體營收年成長達43.5%。

謝董事長進一步指出，中華電信持續朝全球佈局， 第二季與泰國Thonburi Hospital簽訂合作意向書，共同發展智慧醫療解決方案； 此外，5G企業專網業務亦鎖定東南亞市場進行拓展。 他們會持續為客戶提供更優質的服務及產品， 並對業務持續發展與成長保持堅定的信心。

營業收入

2022年第2季合併營收524.4億元， 較2021年同期增加5.7%。

個人家庭事業群營收為315.2億元，增加3.3%。 行動服務營收因月租型客戶數成長及客戶升級至5G服務，增加5. 3%。固網服務營收增加1.9%， 主因升速客戶數及影視服務營收成長。 儘管智慧型終端受新冠肺炎影響而供貨不穩，銷貨收入仍增加2. 1%。

企業客戶事業群營收為177.5億元，增加9.4%， 主因為ICT業務營收增加31.7%。行動服務營收增加13%， 主因客戶升級至5G服務及簡訊需求在疫情下持續成長。 數位轉型持續帶動數據網路及寬頻接取營收成長， 抵銷語音營收下降，固網服務營收僅減少0.4%。

國際電信事業群營收為17.6億元，增加17.9%， 主因為ICT業務營收增加。

營業成本與費用

2022年第2季總成本與費用為404.1億元， 較2021年同期增加5.4%， 主要因子公司因業務成長使用人費用增加， 折舊費用因5G建設亦增加。

營業淨利與本期淨利

2022年第2季營業淨利為120.3億元， 較2021年同期增加6.6%， 主因獲利較佳之核心業務延續成長趨勢。營業淨利率為22.9%， 2021年同期為22.7%。本期歸屬母公司業主之淨利為96. 8億元，增加8.1%。每股盈餘1.25元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2022上半年來自營業活動的淨現金流量為274.3億元， 較2021年同期減少0.9%， 主要因淨利增加致使支付之所得稅增加。 2022年6月底現金與約當現金為542.8億元， 較2021年6月底增加68.9%， 主要因發行可持續發展債35億元， 以支應公司提升能源使用效率之綠色投資計畫及具社會效益之基地台 偏鄉建置。

2022年第2季EBITDA為219.7億元， 較2021年同期增加5.5%，EBITDA margin為41.90%，2021年同期為41.99%。

業務資訊

行動電話業務

截至2022年6月底，行動電話客戶數為1,223萬， 較去年同期增加6.4%。整體行動服務營收為152億元， 增加6.1%；行動090月租型ARPU為524元， 較2021年同期增加4%。

固網寬頻/網際網路業務

截至2022年6月底，中華電信寬頻客戶數為437萬， 較2021年同期增加0.2%；光世代寬頻客戶數為364萬， 較2021年同期增加1%。整體固網寬頻營收為105.9億元， 增加3.6%，固網寬頻ARPU為765元， 較2021年同期增加3.1%。

固網業務

截至2022年6月底，市話客戶數累積為953萬， 持續維持固網市場的領導地位。

聲明

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