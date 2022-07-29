「行經路口怎麼辦？晚上出門怎麼穿？」　新北路老師青銀共融寓教於樂教高齡道安

高齡長輩由於身心理退化，以及用路習慣不佳等因素， 發生交通安全事故比例增加。新北市社會局為提升高齡道安， 培訓220名路老師和800名社區道安推廣員， 深入社區培力12萬名志工成為守護員，並運用跨世代青銀共融， 透過道安教材的發想和動手做，如大富翁等遊戲， 以寓教於樂的方式，提升高齡長輩的道安觀念， 守護長輩的健康和安全。 「行經沒有號誌的路口要怎麼辦？」「晚上出門要穿什麼樣的衣服？ 」路老師陳嫣姿、黃淑惠在新莊中華培愛據點與長輩宣導道安， 長輩異口同聲地說：「行經無號誌路口要先停落來，看無車再行； 晚上要穿亮一點的衣服。」 擔任中華培愛據點主任的陳嫣姿表示，據點從週一到週五， 提供社區亞健康的高齡長輩透過動健康、音樂律動、排舞等， 以延緩長輩失智失能，但因地點就位在車水馬龍的中正路上， 每次上、下課都要一再地提醒叮嚀， 尤其長輩中有位高齡97歲的楊賴省，更要由志工護送。 陳嫣姿說，以往的道安宣導都是看影片， 但這2年社會局和交通局採用設計動態教案， 尤其教材是由學生和志工引導長輩一起動手做，像是道安大富翁， 長輩在動手做已經有了觀念，在遊戲中又加強了記憶， 提高他們外出的道安意識，減少事故的發生。 社會局老人福利科長林妏燕表示， 新北老年人口每年以3萬多人增加，目前已突破65萬大關， 約占全市人口比16％，高齡交通事故以機車65％居多， 步行22％次之，分析肇事原因，騎機車未依規定讓車、 走路未依規定走行人穿越道， 而這些原因都跟高齡身心理退化或個人習慣有關。 林妏燕表示，侯友宜市長對於高齡者交通安全非常重視， 除要求社會局加強宣導，交通局要分析原因並提策進作為；教育、 民政、衛生、新聞等各局處都要透過多元管道宣導， 以確保長輩用路安全。 林妏燕說，社會局除到廟口、公園、 社區照顧關懷據點等定點宣導外， 更以行動銀髮俱樂部深入偏區教育，以體驗式教具、桌遊、 編製交通安全宣導歌，透過青銀共融， 由年輕學子教長輩一起製作教案，分享交通安全知識， 甚至家庭看護工或長照機構照服員也都一併宣導。