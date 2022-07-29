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響應世界環境日！環保署將在南台灣舉辦　綠食力最夏趴活動

高雄市衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場為半開放戶外空間，空氣流通、陽光充足，環保署提醒大家，自備環保杯（器皿）及環保袋，多補充水份，防疫期間參與活動仍應全程配戴口罩與他人保持社交距離。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/29 16:04
照片由<a href="https://pixabay.com/photos/demonstration-london-demo-activist-4193109/" rel="noopener" target="_blank">Kevin_Snyman</a>攝 / Pixabay 提供

照片由Kevin_Snyman攝 / Pixabay 提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今(2022)年「世界環境日」主題為「只有一個地球」(Only One Earth)，環保署攜手各地方環保機關將於7月30日，在高雄市衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場，以「綠色飲食」為主題，舉辦「2022世界環境日-綠食力最夏趴」活動，透過鼓勵民眾食當季、吃在地、認識天然原型食材及響應惜食行動。

與人類飲食息息相關的動植物生態，隨著氣溫逐年上升，已經對於人類飲食結構造成莫大的影響，環保署表示，「綠食力最夏趴」活動以「綠色飲食」為主題，適合全家大小一同參與，由重擊現實打擊樂團帶來「綠食力開飯趴」短劇，以輕鬆有趣的方式開啓活動序幕。

活動中「綠食力總舖師Show」，將由全臺知名辦桌總舖師內門阿隆師現場示範如何用當季、在地食材在家輕鬆煮出辦桌料理，經由內門阿隆師的解說，讓民眾瞭解辦桌文化的惜食精神。同時，規劃有奬徵答活動，讓自備環保器皿的民眾帶回內門阿隆師示範料理，希望從最基本的飲食開始教育，改變民眾友善環境及珍惜資源，進而落實惜食行動與無塑飲食。另外，由綠生活行動派全球巨星陳孟賢帶來一連串「最夏趴音樂」讓現場歡樂氣氛為酷暑降溫。

環保署還說，明天現場「綠色飲食」宣導攤位區中，除該署在全國校園推動永續食物的成果及惜食行動宣導外，還有來自14個縣市的地方環保機關，以在地達人方式，分享如何吃在地、住放心、玩開心的「綠色飲食」旅遊行程。「綠食力愛地球闖關區」教導民眾吃天然、當季的原型食材及響應「惜食行動」，完成闖關區「綠色飲食任務」關卡後，即可兌換當季蔬果，每人限領1份，數量有限，換完為止，記得自備環保袋把闖關好禮帶回家。

高雄市衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場為半開放戶外空間，空氣流通、陽光充足，環保署提醒大家，自備環保杯（器皿）及環保袋，多補充水份，防疫期間參與活動仍應全程配戴口罩與他人保持社交距離。對環境教育系列活動有興趣的民眾，可持續關注環保署活動官網或「環保署臉書粉絲專頁」。
世界環境日
地球
綠色飲食

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