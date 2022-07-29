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台灣東引空域發現不明無人機 我方發射信號彈警告驅離

這架無人機出現在台灣第38屆年度漢光軍事演習的第三天，且美國眾議院議長裴洛西剛宣佈預計八月訪問台灣，此時有中國飛機進入台灣領空，可為挑動敏感神經。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/07/29 15:41
中國翔翼005固定翼垂直起降無人機(CSC-005 VTOL UAS)。（圖/截圖自微博）

中國翔翼005固定翼垂直起降無人機(CSC-005 VTOL UAS)。（圖/截圖自微博）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣最北領土東引鄉昨（28日）上空發現不明飛行器兩度經過，研判是無人機，我國軍方發射信號彈警告其離開台灣領空，不排除對方行動是針對防區實施偵搜，國防部將保持戰備警戒並實施隱掩蔽作為。

根據陸軍司令部，28日晚間7點40分在位於連江縣馬祖群島的東引島上空發現一架身份不明的飛機飛越，軍方經判斷確定這是一架無人駕駛飛行器（UAV），國防部表示，不排除是針對防區實施偵搜；東引指揮部即依標準作業程序應處，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

陸軍司令部指出，國軍營區、設施及陣地偽裝，皆依規定實施，並定期執行反覘，以防敵空中偵察，確保防區安全。

根據路透社，這架飛機可能是新的中國翔翼005固定翼垂直起降無人機(CSC-005 VTOL UAS)，這是今年以來第二次在東引附近發現中國飛機，一架中國Y-12民用運輸機2月5日也被發現在該島附近飛行。

外界認為，這架無人機出現在台灣第38屆年度漢光軍事演習的第三天，且美國眾議院議長裴洛西剛宣佈預計八月訪問台灣，可能有民主黨和共和黨人士同行，中方對此也提出對美的抗議，此時有中國飛機進入台灣領空，可為挑動敏感神經。

根據Ettoday的報導，國防部與日本防衛省日前也指出，中國解放軍的TB-001偵打一體無人機，曾於漢光演習首日通過宮古海峽、日本沖繩群島以南空域，還出現在花東一帶外海來回飛行，甚至疑似已經繞台一周。
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