台灣慶中元兼作公益　台南市與8社福團體共同推廣「以功代金」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣慶中元普渡期間，環保署與全國22縣市環保局為減少燒紙錢，台南市與8間社福團體今(29)日攜手合作推廣「以功代金」，籲請民眾將買紙錢的費用轉做公益、累積功德，或至超商捐款，還可額外獲得綠點2千點，或可申請全年無休免費載運的「紙錢集中燒」。

台南市長黃偉哲表示，中元期間家戶多會辦理或參與普渡活動，是台灣一年之中紙錢焚燒量最多的民俗活動，約佔全年35%。短期間大量焚燒紙錢，容易造成濃煙及污染物累積，不利空氣品質外還可能造成火災或交通事故。

黃偉哲呼籲寺廟、社區等辦理大型普渡活動，象徵性準備紙錢，盡可能將費用轉為「以功代金」，實際助人行善，也善待環境。

據台南市環保局統計，推動以功代金以來累積善款已達2069萬元，幫助約2萬5000個家庭。

台南市目前與北家扶、南家扶、創世、美善、蘆葦、瑞復、德蘭、鴻佳等8家社福團體合作推行「以功代金」，民眾可於該8家社福網頁線上支付，或自7月29日至8月31日期間，到7-11(統一超商)、全家、萊爾富、OK等四大便利超商透過事務機操作捐款給公益機構，每筆可獲得2千點綠點，該綠點可兌換環保商品等活動。另外，公立納骨塔舉辦法會期間社福團體也會前去設攤。

台南市環保局長謝世傑呼籲，普渡祭祀心誠最重要，秉持不浪費少污染的原則，鮮花素果、合手祭拜，再響應以功代金，將功德迴向給先人、好兄弟，積功德、助弱勢。

南市環保局表示，「紙錢集中焚燒」的紙錢，都集中載運至「淨圓滿」紙錢專用焚化爐燒化，至今累積載運量近1萬3203公噸，市民朋友、廟宇參與率日益增加，近年來平均每年集運量都在1200公噸以上。該局指出，紙錢集中燒可削減99%以上的粒狀污染物，大幅減輕環境負荷，民眾有需要請撥打專線06-3354306或向各區清隊申請載運。

照片由台南市環保局提供

照片由台南市環保局提供