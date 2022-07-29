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台灣7/29新增22,983例本土個案、 306例外移入和57例死亡

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/29 14:11
（圖／指揮中心提供）

（圖／指揮中心提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增22,983例本土個案、 306例外移入和57例死亡。

指揮中心說明，今日新增的本土病例，為10,431例男性、12,540例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

指揮中心說，個案分布為新北市(4,065例)、台中市(2,685例)、桃園市(2,392例)、高雄市(2,313例)、台北市(2,299例)、台南市(1,906例)、彰化縣(1,135例)、屏東縣(719例)、新竹縣(657例)、苗栗縣(643例)、雲林縣(636例)、新竹市(551例)、宜蘭縣(512例)、花蓮縣(446例)、嘉義縣(436例)、南投縣(363例)、基隆市(326例)、嘉義市(301例)、台東縣(278例)、金門縣(169例)、澎湖縣(139例)、連江縣(12例)。

指揮中心表示，本土個案中以新北4065例最多，其次為台中2,685例、桃園2,392例、高雄2,313例、台北2,299例、台南1,906例和彰化縣1,135例；目前仍有7縣市確診破千。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為31例男性、26例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月26日，死亡日期介於5月14日至7月26日。

指揮中心說明，今日新增306例境外移入個案中，為156例男性、150例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(12例)、澳大利亞、菲律賓及越南(各7例)、德國(6例)、荷蘭及馬來西亞(各5例)、法國及加拿大(各4例)、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、泰國及日本(各3例)、義大利、新加坡、巴基斯坦及英國(各2例)、土耳其、哥倫比亞、南非、中國、印度、比利時及印尼(各1例)，另222例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至7月28日。

更新時間 : 2022-07-29 15:06 GMT+08:00

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