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【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/29 12:57
超萌的充氣裝置打造高雄港「聊療漂漂河」。（圖/高雄市文化局）

超萌的充氣裝置打造高雄港「聊療漂漂河」。（圖/高雄市文化局）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)室內外一起來！文博會文化策展區將於8月5日登場，展區高雄流行音樂中心（簡稱高流）海音館前水域上日前出現大型超萌的海豹跟兔子充氣裝置，都是台灣原創IP角色，也宣告「聊療漂漂河」正式登場。

「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療漂漂河」以6位高雄出身的創作者作品為主，將平面的角色轉化成充氣裝置，包含超人氣的ㄇㄚˊ幾兔、PPmini小小企鵝、無所事事小海豹，chill的漂在高雄港上吸引路人注意，更陪伴不少機車騎士度過無聊的等紅燈時光，將於每晚7點至11點亮燈，旅客可搭乘輕軌可搭到光榮碼頭真愛碼頭 欣賞！

文博會的文創IP展館將於8月10日高雄展覽館登場，集結超過500個品牌，其中4為高雄在地創作者，其中，每年締造高人氣展區的「Talent 100」，匯集國內外100家新銳創作品牌同台展出，已成為IP授權不容錯過的年度盛事；LINE貼圖將特別邀請100家國內外新銳創作品牌與創作者，推出具風格且創意的貼圖、主題與表情貼等作品。

知名手機殼品牌犀牛盾（RhinoShield）與台灣人氣的設計師們展開三方的跨界合作，一同推出18款手機殼圖款以及airpods 保護套，限定聯名產品自即日起於犀牛盾官網登場。

XRSPACE 致力推動人類的社交經驗XR 體驗，成立於 2017 年，並於 2021 年推出元宇宙平台 GOXR 及 PartyOn 虛擬音樂世界，用戶可透過手機等走入多元元宇宙即時互動空間，和文博會推出「GOXR元宇宙創作者計劃」，提供今年參與 IP 授權與 Talent100 的創作者開設品牌展間，30分鐘就能完成個人展間，並有機會獲得最高3萬元補助。
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更新時間 : 2022-07-29 13:35 GMT+08:00

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