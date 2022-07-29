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發行20年《科學人》中文版雜誌台灣年底停刊！有望轉型公共網媒

發行人王榮文感嘆，兩年前訂戶已不足一萬，也發現不管怎麼努力促銷，優惠得到的新訂戶永遠追不上流失的到期讀者。雜誌虧損不斷擴大，已經到了公司不能負荷的地步。

By 科技組, 台灣英文新聞
2022/07/29 12:25
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「科學人」中文版雜誌紙本年底將停刊。（圖/「科學人」中文版雜誌紙本年底將停刊。（圖/王榮文臉書

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）《科學人》雜誌發行人王榮文今（29日）凌晨在Facebook發文表示「如果沒有奇蹟，《科學人》紙本雜誌將於年底停刊」，期待這幾個月內出現奇蹟合夥人讓該雜誌轉型為公共網媒。

王榮文指出，《科學人》（Scientific American, SA）這部雜誌的中文紙本刊物在台灣發行屆滿20年，7年前開始虧損，這2年來他不斷思考轉型創新，仍不敵停刊命運，因此他發文表示「2002年3月創刊的SA《科學人》，將在2022年12月出刊第250期後不再印紙本。能否順利轉型為有能耐的公共網路媒體，期待這幾個月內出現奇蹟合夥人。」

「八月號246期的《科學人》雜誌今日出刊，一向很少有話説的發行人我，卻寫了一封感慨感恩感謝信，宣布年底停刊。」王榮文感嘆，兩年前訂戶已不足一萬，也發現不管怎麼努力促銷，優惠得到的新訂戶永遠追不上流失的到期讀者。雜誌虧損不斷擴大，已經到了公司不能負荷的地步。

雖然後期有和碩董事長童子賢的幫助，將20年來累積的SA《科學人》中英對照知識庫送給科教老師和全國醫護，但王榮文發現，被使用的頻率和效益似也不高，這相當程度的打擊了他的信心。

王榮文坦言，「『科學人何去何從』成為我這兩年來的夢魘。」他不斷思考以下問題，要怎麼轉型創新才符合現代讀者的需求，是應該成為網路媒體嗎？要怎麼二次轉譯才能傳達《科學人》的實用性，是應該辦科學營嗎？還有要怎麼取得企業贊助和小額捐款，《科學人》應該從營利事業轉成NPO，發展成公益網媒嗎？等。

王榮文表示，每個新方向其實都代表新的人才技術和資金，也等於是新的創業。因此他宣告，科學人將在2022年12月出刊第250期後不再印紙本。能否順利轉型為有能耐的公共網路媒體，期待這幾個月內出現奇蹟合夥人。

根據《科學人》雜誌中文版官網，《科學人》雜誌創刊於1845年，是全球科普雜誌第一品牌，並有多個語版，是最常被全球媒體、重要報告引用的科學雜誌，也是公認最能掌握全球科學發展趨勢的科普雜誌。遠流出版公司於2002年取得授權，開始發行中文版雜誌，曾多次獲得金鼎獎肯定。

聯合報指出，《科學人》中文版除了授權文章翻譯之外，另製作延伸篇章，包括科學研究、科技政策專訪與報導、台灣科學家專欄、台灣在地生物紀實—生物手記、科學家特寫—聊聊科學人等專欄與專題，結合全球視野與在地議題。
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更新時間 : 2022-07-29 13:35 GMT+08:00

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