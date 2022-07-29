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南韓青瓦台開放參觀迄今78天 參訪人數近140萬

著名觀光景點景福宮、昌德宮及仁寺洞、西村、北村韓屋村皆位於青瓦台附近，形成一個韓國傳統文化觀光帶，這個地區將可成為最受外國觀光客喜愛的指標性觀光地區。

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/29 12:16
青瓦台（圖／Pixabay）

青瓦台（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統府於現任總統尹錫悅上任後遷移至龍山地區，而青瓦台則於今年5月10日開始開放參觀，至今已累積近140萬人次造訪。

根據World Korean報導，南韓金成洙（김성수）議員從文化財廳得到的青瓦台參觀人數數據顯示，自開放日5月10日至7月27日共計78天，青瓦台參觀人數已達1396,859萬人。

這個數據與觀光勝地-景福宮去年整年度的參訪人數108萬人相比，多出32萬人次，亦是世界遺產昌德宮去年整年度的參訪人數64萬人次的2倍多。

而青瓦台外國旅客的參訪人數5月份統計為0，但從6月份就開始以1,787人次，7月份3,268人次快速成長。

此外，金議員表示，自今年4月27日開始開放申請以來，已有812萬人次申請參觀青瓦台。

文化財廳針對青瓦台參訪滿意度亦做了調查，以7月22日~7月26日參訪青瓦台的觀光客1000名為調查對象，其中有高達89.1%的受訪者表示滿意。

關於青瓦台內部參觀內容，南韓文化體育觀光部於7月21日宣布，將保留青瓦台的原貌，並與文化藝術結合，打造成複合文化園區。

具體來說，青瓦台的本館與官邸將以原有的樣貌，打造成一個藝術空間並展示藝術品。而大庭院將於重要節日準備韓國傳統音樂、古典音樂、流行音樂等，融合各種領域表演的藝術舞台。

迎賓館將舉辦青瓦台收藏品等特展，綠園等戶外空間也將規劃為雕刻公園，並於每年舉辦年度活動。

金議員表示，著名觀光景點景福宮、昌德宮及仁寺洞、西村、北村韓屋村皆位於青瓦台附近，形成一個韓國傳統文化觀光帶，這個地區將可成為最受外國觀光客喜愛的指標性觀光地區。
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觀光

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更新時間 : 2022-07-29 15:06 GMT+08:00

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