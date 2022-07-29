〈時評〉機器人算力正在挑戰人類「意識」的領域

最近Google 工程師Blake Lemoine表示他所參與研發的聊天機器人極其可能具有「人格」，意思是聊天機器人真有可能發展出「自我意識」，結果被公司停職，並被要求尋求諮商輔導。

Lemoine説LaMDA( The Language Model for Dialogue Applications )具有「自我意識」，並不是隨便說説，他寫了21頁的研究報告並有與LaMDA多次的深度訪談紀錄。Lemoine的結論是，它具有遠超過現有AI系統的語言能力，「能主動提出具有創意的想法，話語中帶有宗教、感情、情緒與恐懼等主觀經驗，這讓他相信，它除了語言能力卓越之外，還具有敏銳的心靈」（He found Lamda showed self-awareness and could hold conversations about religion, emotions and fears. This led Mr Lemoine to believe that behind its impressive verbal skills might also lie a sentient mind.)而且「整體表現相當一致，除了具有自我人格之外，實在無法有其他的結論。」

過去科學家運用人工智慧所開發的系統是不可能具有自覺，因為自我意識是屬於生命的一種獨特的表現。

測試機器人與自我意識關聯性的研究，其實是在探索自我意識到底是什麼？「人工智能」的科技極限到底可以將「模擬意識」推動到何種程度？顯然現有科技已經強大到有可能模糊了「意識」的界限。也就是說什麼是「意識」？進入了一個更加難以定義的時代。

從數位當量的觀點來探查。在8或16位元處理器的時代，根本不會有這種問題，到了32位元時代，電腦是增速很多，2的32次方，也還差人類意識的「數位運算」很遠。但是64位元處理器就開始有點接近了。簡單的比較是，每秒浮點運算約等值於10的18次方。

人腦有超過1000億的神經元，每個神經元都有上萬個連結，每秒浮點運算至少是10的27次方（也有人估計是15次方）所以到了128位元處理器之後，電腦的運算能力就超過了人腦。不過，人腦的運算與電腦不能類比，人腦的運算（甚至運算兩字都不能完整表達神經元之間的互動），也就是人腦的算力仍有科技無法完全掌握的區塊。所以即使到了量子電腦，也無法完全取代人腦思考的複雜性，人腦除了理性之外還有非理性及感性的自動性，與電腦的全邏輯趨動是不一樣的，加上電腦的積體電路機械結構，與人腦神經元的生化離子弱電傳導結構完全不同。理論上，電腦可以「模擬」但是不可能「替代」人腦，主要是「生命」仍然是電腦無法跨越的鴻溝。而意識的產生正是具生命意義的大腦最奧祕的運作。怎麼運作的？科學界至今仍束手無策。有個笑話説：人類這麼聰明的大腦至今仍想不出自己為什麼這麼聰明？

單從一個對比就知道，大腦的優勢性，兩顆眼球加上視神經的聯結及大腦枕葉（occipital lobe)視覺中樞的運作，所需的能量極低就可以辨識極複雜的視覺功能，其功能單位的總質量更微不足道。同樣的功能由電腦來運算所需要的機械裝置及運算單位，恐怕需要一個房子大小的體積及重量。而支撐運算所需要的電力可能要一座小型電廠才足夠。

即使如此，Blake Lemoine的LaMDA「類人格」報告，仍然值得重視。Google 到底是基於何種理由將他停職並要求他接受心理輔導？是不可思議的事。Blake Lemoine的報告並非説LaMDA已經有「自我意識」，而是從表現角度看，已經可以模擬意識到極細致的程度，幾可亂真。即使是圖靈測試（Turing test)也已經無法分辨。他的認知維度是，以現有科學的理解，LaMDA的表現，「除了具有自我人格之外，實在無法有其他的結論。」這個描述，如果能夠加一句，「除非自我人格的基本構造有新的定義」可能Google 也不致於將他停職。

這是個科學的里程碑，應該反過來質疑，現有科學對「意識」的定義，已經不足以劃清界線。什麼是「意識」，要有更精密的條件（criteria)。這正是認知科學中意識研究的最前沿，隨著電腦算力的不斷提升，意識的定義也一直在改變，簡單的說，只要電腦能夠模擬出來的智能，就不能算「意識」。使得什麼是「意識」的可定義空間變得越來越窄小。

下棋及益智問答是很好的案例，原本這麼複雜的智能活動，堪稱一種「意識」的特殊表現，可是從IBM深藍（deep blue）及華生（Watson），自1997年以來，不斷打敗人類高手，而且輸贏懸殊。到了AlphaGo 下圍棋擊敗高手的不只是技術，而是信心。這些智能活動，已經不能算是「意識」的典範，甚至是不在「意識」的終極討論範疇。

「意識」的定義愈來愈難。過去，有人認為，人工智能不可能有「創意」（creativity)，所以「意識」的最強項就是在此。或是「情感」是電腦所無，也可以列入「意識」的獨特表現。但是這回LaMDA所挑戰的正是這種用一般自然語言模型深度學習的語意、語境表達，而「人格」的形塑及表現，核心結構正是在此。這當然嚴肅挑戰了什麼是「人格」、「創意」、「情感」這些要素，而「意識」的定義就更加困難了。最後連「人性」都可能被挑戰。

千百年來「靈魂」是個神秘領域，屬人類「意識」的無限延伸，至今科學仍然無法度量。在「意識」的表現上，另一不可思議的是人對於宗教的信仰，比如說，相信神的存在，而且是在「無經驗」的情境下，以非語言的心悅誠服，相信神的無所不在，並且以禱告將信仰付諸實現。而如此的宗教自由，正在人類社會持續擴大廣傳，這樣的「意識流動」是生命意義的神秘表達，這是「人工智能」目前的空白領域，也就是說，機器人相信神的存在嗎？它會因而有相信、希望、愛嗎？這是「意識」真實存在的想像世界。恐怕不是Google 這樣的科技研發公司能夠理解的「黑區」（dark side)。當Google 決定停職一名可能提出新里程碑的科技人時（雖然他的提法有很多問題），Google 正熔斷了「探索意識未知領域」的機會。