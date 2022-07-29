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舊金山猴痘病例激增！全市已281例 宣布進入「緊急狀態」

截至週四，洛杉磯共通報279例病例。根據CDC的數據，加州有799例病例，全美有4,900多例病例。醫師提醒，任何性向者都可能因性行為感染猴痘。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/07/29 11:23
美國舊金山（San Francisco）週四（28日）因猴痘疫情進入緊急狀態，目前在等候疫苗分配。（圖／美聯社）

美國舊金山（San Francisco）週四（28日）因猴痘疫情進入緊急狀態，目前在等候疫苗分配。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國加州北部的舊金山近期傳出猴痘個案，到目前為止該市已記錄281例感染，因此政府28日宣布進入緊急狀態，現在美國國內個案約有4600例，各州政府開始呼籲重視疫情，並且要努力獲得疫苗。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times），舊金山（San Francisco）週四（28日）通報了20多例猴痘（Monkeypox）病例，包括疑似病例和CDC（美國疾病控制與預防中心）確定的病例，使該市的病例總數達到281例，政府宣佈全市進入緊急狀態（declared a state of emergency）。

該媒體指出，舊金山市長布里德（London Breed）和公共衛生局共同發布訊息，表示進入緊急狀態後將允許地方官員調動額外資源，並加快資金和應急計劃，以阻止猴痘這個傳染疾病在市區內擴散。

布里德在週四的記者會上說，她已於20日致函美國衛生單位，表示舊金山迫切需要猴痘疫苗。舊金山市府的衛生官員菲利浦（Susan Philip）博士指出，加州30%的病例發生在舊金山。布里德則推估，該市目前需要大約70,000劑疫苗才能滿足需求。

布里德辦公室表示，舊金山本週有望接種約4,220劑猴痘疫苗。該市的公共衛生部門已經申請了35,000劑，但這只是布里德所說的該市真正需要的一半，且官員們表示，他們目前只收到約12,000劑，包括本週的分配，顯示疫苗發放進度落後。

世界衛生組織（WHO）指出，由於猴痘病毒是一種在人類宿主外超級穩定的病毒，會透過與猴痘患者、動物或接觸物（如衣物、棉被）傳播，需要密切接觸，透過破損肌膚、呼吸道、眼睛、鼻子和嘴進入人體，因此在性行為時最容易傳染。

《洛杉磯時報》指出，自6月下旬以來，洛杉磯和舊金山的猴痘病例持續上升，恰逢同志驕傲週的週末，這也讓LGBTQ族群被污名化，如同愛滋病當年情況，醫師提醒，任何性向者都可能因性行為感染猴痘。

截至週四，洛杉磯共通報279例病例。根據CDC的數據，加州有799例病例，全美有4,900多例病例。
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更新時間 : 2022-07-29 11:29 GMT+08:00

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