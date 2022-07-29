【文博會】南台灣古蹟修復重啟！首檔展覽「Ms. Perfume 美力年代」渡邊直美跨海時尚登場　精選12幅誇張攝影展自信美

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「Ms. Perfume 美力年代」展覽為高雄「台灣設計設計台灣」系列活動之一，台日混血藝人渡邊直美將跨海參展，將搶先台灣文博會一天於8月4日起在原愛國婦人會館展出。

原愛國婦人會館位於高雄市鼓山區哈瑪星，於1922年落成，今年適逢興建百年，現被列為市定古蹟，修復完成後開放在即的首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」以當代創作為題展出9組藝術創作者作品。

展覽以當代藝術能量回應女性角色，特別邀請台日混血搞笑藝人渡邊直美參展，與日本知名藝術總監吉田共同創作的系列攝影作品中，挑選出12件展現女性自信美的異想作品。渡邊表示，回應策展主題挑選出的攝影作品將呈現時尚潮流魅力，或表現戲劇化的世界觀，盼讓觀眾樂在其中玩得開心！



原愛國婦人會館。(圖/高雄市文化局)

高雄市長陳其邁表示，原愛國婦人會館在此刻重啟別具意義，第一檔展覽便以與建物身世息息相關的當代女性創作為題，更邀請到台日混血渡邊直美參展！渡邊直美不僅是日本最多IG追蹤者的紀錄保持人，也是表演實力與時尚魅力兼備的全能型搞笑藝人，展覽中的攝影作品她以極具戲劇張力的肢體語言與幽默生動的表情語言，創造女性自信的美感與力量！

此次參展藝術家包含，王怡方、王榆鈞、古乃方、李君慈、周依、吳怡蕙、張琇涵、程仁珮、渡邊直美(Naomi Watanabe) x 吉田ユニ(Yuni Yoshida)，以及特別企劃-謬思設計獎YEN TING CHO互動藝術的卓彥廷，觀照內在感知、探索當代議題，共同演繹Ms. Perfume的創造氣息。

展出資訊

時間｜2022.08.04—10.23 周⼀至周四10:00-18:00、周五至周⽇及國定假日10:00-20:00

展覽地點｜原愛國婦⼈會館（⾼雄市⿎山區登山街28號）

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渡邊直美(圖/高雄市文化局)