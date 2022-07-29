新竹棒球場問題害球員賽季報銷 林哲瑄將開刀治療：這幾天都睡不好

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）新竹棒球場未驗收先啟用引發系列問題，富邦悍將球員林哲瑄23日就因外野草皮有有細沙、碎石，造成撲接時受傷，確定本季報銷且要動刀治療，對此，他發文表示這幾天都睡不好、非常難過，呼籲各級單位多重視球場安全。

新竹棒球場斥資12億打造卻問題不斷，先是觀眾座位地板掉漆、女廁廁所門鎖裝反，現在球賽開打後更有球員因外野碎石、土質造成的不規則彈跳等原因受傷，包含富邦悍將隊外野手林哲瑄23日飛撲接殺後不適，檢查發現左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，昨天確定開刀治療，恢復期推估8個月，也就是整個棒球賽季都報銷。

對此，林哲瑄非常挫折，確定必須動刀後他也發文吐露心聲，文字間難掩無法比賽的失望與難過。他說，一想到今年無法繼續上場拚戰，這幾天就都睡不安穩，過去在美國打球，從來不需煩惱球場問題，這次受傷以後，他呼籲各級單位能多重視球場安全，保障球員有個健全的職場環境。

林哲瑄也說，得知傷勢後老婆也有傳訊息過來，除了心疼，也擔憂萬一他無法百分之百恢復並回到球場上，可能就要提早結束職棒生涯，經過深深思考，林哲瑄才真正體會到球員真的相當弱勢，一個受傷可能前面辛苦累積的一切都會化為烏有。

以下為林哲瑄Facebook貼文全文。

這幾天一直沒辦法安穩的睡覺，因為只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當的難過～

回想起先前在美國打拼的日子，球場都不會是球員需要擔心的問題，所以可以毫無保留在場上拚戰，發揮出自己最好的一面。因為大家都知道，運動員的生涯相當短暫，任何的傷勢，都會有可能造成職業生涯結束。

受傷開刀這件事，從來沒想過會發生在自己的身上，既然發生了，就要去面對，希望我的傷勢可以喚起大家對於球場安全的重視，讓球團、聯盟以及相關體育指導單位，重新檢視台灣各地方球場的公共安全，這樣對於職業球員以及年輕的學生球員，都是最好的保障！

在得知自己的傷勢之後，老婆當天傳了訊息給我，除了相當心疼之外，也擔憂地跟我討論如果未來無法百分之百的恢復到場上，甚至提早結束職業生涯後的計畫，回完訊息後, 我靜下心來好好的思考，才深深的感受到，球員真的相當弱勢，一個受傷可能前面辛苦累積的一切都會化為烏有！