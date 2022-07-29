台灣海洋及養殖漁業發展多元　漁業署推薦16條漁村旅遊路線

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣四面環海，海洋及養殖漁業發展多元，且擁有各具特色的漁港，近年農委會漁業署除發展娛樂漁業外，持續輔導漁村及漁會發掘環境生態及產業資源，並出版「請問漁村怎麼玩」專書，其中詳細介紹16條漁村旅遊路線，該署期盼國人利用假日前往漁村休閒旅遊。

漁業署表示，民眾可從宜蘭烏石漁港、花蓮石梯漁港、花蓮漁港、臺東成功漁港等地開始，搭乘娛樂漁船出海，體驗鯨豚近距離伴游的驚喜；到新北深澳、基隆八斗子、宜蘭粉鳥林、臺南將軍、高雄小港以及澎湖馬公等漁港報名娛樂漁船海釣遊程。到嘉義東石漁港搭乘娛樂漁筏有機會搶灘外傘頂洲、還可以到台南搭乘娛樂漁筏親近潟湖、遊蚵田烤蚵。

漁署署還說，參加漁會、社區等地的牽罟活動，民眾可體驗眾人合力拉牽罟網，親手收集漁獲，聽在地漁人講述傳統漁業的故事，享用在地的漁村料理；傳統的石滬，蘊含著先民與海共存，知足惜福的智慧，透過潮汐漲退將魚群圍困在石牆範圍中，包括新北市淡水、桃園市新屋、苗栗縣外埔、澎湖縣七美等著名地點。想要在海灘、魚塭享受撿拾貝類，也可以造訪彰化哈哈魚場、芳苑蚵田、雲林馬蹄蛤主題館、台南七股股份漁鄉、花蓮立川漁場或9月到金門參加花蛤季活動，體會摸蚋仔兼洗褲的樂趣。

由漁業青年執行的品牌實踐漁遊新據點，計有花蓮洄遊吧、新北貢寮鮮物本舖、雲林口湖好蝦冏男社、臺南股份漁鄉、高雄新港社合、高雄彌陀餘香咖啡以及屏東枋寮三魚直賣所等，結合食魚教育，直擊優質水產品生產過程，感受新型態的休閒漁業模式，讓民眾吃得安心，買的開心。

漁業署說明，有關漁村美景、美食、文化、親子體驗活動，通通可以透過「來到漁玩」網站找到相關資訊，內容提供4種詳細的旅行地圖以及6部漁業廊道小短片，結合漁港、漁村周邊景點，串聯成豐富有趣的休閒漁業體驗路線，讓民眾可以輕鬆跟著玩。另外，該署也結合線上線下通路，建置嚴選水產海鮮線上宅配平臺-鱻魚購，讓民眾嚐鮮。

南寮漁港海岸光廊。(照片來源：漁業署提供)

乘坐膠筏體驗捕魚樂趣。(照片來源：漁業署提供 / 游忠霖攝)