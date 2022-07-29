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人設崩壞「堅」不換人... 蔡英文急組救火隊！游梓翔：林陣營混淆視聽太違規

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/29 10:24
民進黨桃園市長參選人林智堅（前）24日由立委鄭運鵬（後）等人陪同，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會，他說台大國發所的碩士論文，「我是原...

民進黨桃園市長參選人林智堅（前）24日由立委鄭運鵬（後）等人陪同，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會，他說台大國發所的碩士論文，「我是原...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨桃園市長參選人林智堅「清新」人設崩壞，論文抄襲爭議不斷延燒，媒體引述知情人士消息指總統兼民進黨主席蔡英文周四（28日）下午急邀黨內要角商討危機解決方案。同日，就在林智堅召開論文自清記者會後，知名傳播學者、世新大學教授游梓翔在臉書專頁分析，林陣營烏賊招術「混淆視聽」，「實在太違規了」。

聯合報引述知情人士消息報導，蔡總統周四下午邀林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘等人，至官邸研擬如何為此次風暴設下停損點。席間沙盤推演各種未來可能發生情況，包括「換堅」可能性都被觸及，但與會成員一致認為討論該議題時候未到，無人主張現在就要陣前換將。

報導指出，會中有共識，林智堅選情並未崩盤，綠營支持者的焦慮必須化解蔡英文據報也會在周五與林智堅同台，表達力挺。

知名傳播學者、世新大學教授游梓翔周四在觀完林智堅記者會後感嘆說：「有句話說，不能說服他們就搞亂他們（If You Can’t Convince Them, Confuse Them），看來現在成為林陣營論文自救的招數了。」

游梓翔指林智堅陣營以余正煌的論文有「三點突兀」來驗證林智堅的論文才是原創，最後卻又說這並不是在指控余正煌是抄襲，實在令人費解。

游說，其實只要看過余正煌的論文，就會知道這林陣營的「三點」其實都刻意斷章取義、扭曲了余的論文內容。舉例來說，其中第一點，余在論文一開始就感謝了林總部提供民調資料，這點林陣營刻意忽略卻拿來大作文章。

游梓翔總結:「就算說服不了人，目的是想讓大家混亂，也不能用不實的話來混淆視聽吧，這樣實在太違規了。」
林智堅
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