強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)由台東卑南族「跪父樂團」傳唱演繹卑南族部落歌謠《獵人歸來》，今（2022）年拿下3大國際音樂獎項，入圍5大國際音樂節及獎項，表現十分亮眼。

《獵人歸來》集結卑南族優美部落歌謠，長達8分鐘的MV由「阿藜漾文創工作室」拍攝，其為台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會培力，榮獲紐約國際聲音未來獎（International Sound Future Awards）「最佳亞太音樂錄影帶」及「最佳首次導演音樂錄影帶」獎、義大利羅馬音樂錄影帶獎（Rome Music Video Awards）「最佳亞太音樂錄影帶」獎、布拉格國際音樂錄影帶獎（International Sound Music Video Awards）「最佳亞洲音樂錄影帶」榮譽獎等國際獎項殊榮。

此外， 作品也入圍洛杉磯第五屆音樂節（5th Music Film Festival）、德國慕尼黑音樂錄影帶獎（Munich Music Video Awards）、倫敦國際音樂錄影帶獎（International Music Video Awards）、巴黎歐洲音樂錄影帶歌曲獎（Euro Music Video Song Awards）。



(圖/文化部)

文化部表示，台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會「美哉Pinuyumayan唱自己的歌：卑南族『經典部落歌謠』採集活化計畫」，自2018年起至2021年連續4年獲文化部「原住民村落文化發展計畫」補助，進行採集與記錄部落傳統歌謠，並以當代編曲方式重新演繹，透過音樂MV的拍攝與流傳，重新詮釋與呈現經典部落歌謠背後的文化。

文化部說明，卑促會致力組織跨部落青年的工作小組，讓更多年輕族人透過計畫學習一展所長，讓族人、耆老們看見文化的傳承有更多的方式及可能，此次在原村計畫輔導老師台東大學教授張育銓及族人朋友的鼓勵下，以《獵人歸來》MV作品報名參加多項國際影展及音樂節，獲國際肯定。

「美哉Pinuyumayan唱自己的歌」各年度計畫執行內容共採集部落歌謠27首，拍攝部落歌謠MV 3支（版圖歌、抬椅歌、獵人歸來），並於台東鐵花村辦理4場次部落歌謠交流，在台東卑南族部落之文健站辦理19場次部落放映活動，每年跨部落工作小組青年參與人數累計超過200人次，自2018年9月設立「美哉 Pinuyumayan 唱自己的歌」YouTube頻道至今，頻道累積觀看次數達20餘萬人次。

文化部強調，為落實多元平權，促進文化多樣發展，賦權原住民族因應族群文化發展之議題，自2016年起推動「原住民村落文化發展計畫」，鼓勵各界結合青年體現自發行動，推動有助原住民族都市及原鄉文化傳承發展計畫。



《獵人歸來》MV