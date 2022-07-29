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拜習第五次視訊通話　美國總統拜登重申:反對片面改變台海現狀

中國官方媒體新華社指稱拜登向習近平表達美方不支持台灣獨立的說法，並未出現在白宮的對話紀要內容中，也不清楚拜登與習近平是否討論到裴洛西訪台一事。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/29 07:52
美國白宮於台灣時間7/29凌晨3點27分左右, 公布拜習視訊通話內容, 並回答記者提問 (圖/擷取自白宮官網) 

美國白宮於台灣時間7/29凌晨3點27分左右, 公布拜習視訊通話內容, 並回答記者提問 (圖/擷取自白宮官網) 

延伸閱讀: 【更新】白宮證實：美中領袖拜登與習近平 台灣時間28日晚視訊對話逾2小時

美前官員分析: 裴洛西應會訪台　爆發軍事衝突的風險「被誇大」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國總統拜登與中國國家主席習近平台灣時間28日晚間進行長達2個多小時的視訊會談，針對一系列議題交換意見。在台灣議題方面，拜登向習近平傳達美方政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的立場。

拜登（Joe Biden）於美東時間28日早上與習近平的會談，是拜登上任後兩人第5次通話。由於正值美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能在8月訪問台灣，中國官方多次語出威脅之際，兩人會談內容備受外界關注。

在結束2小時17分鐘的對話後，白宮發出兩人對談紀要指出，拜登與習近平的對話是拜登政府努力維持和深化美中溝通渠道的一部分，並以負責任的方式管理分歧，在利益一致處共同努力。

根據中央社, 紀要指出，這次通話是3月18日拜登與習近平兩人通話以及美中高階官員間多次談話的後續。兩人討論一系列對雙邊關係以及其他區域與全球的重要議題，並責成團隊繼續跟進今天的對話，特別是因應氣候變遷與衛生安全議題。

拜習第五次視訊通話　美國總統拜登重申:反對片面改變台海現狀

拜習第五次視訊通話　美國總統拜登重申:反對片面改變台海現狀(白宮新聞稿關於台灣問題的部分內容)

在向來都有歧見的台灣議題方面，兩位領袖進行了深入的討論。拜登強調，美國政策不變，美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的努力(如上) 。

不過，中國官方媒體新華社指稱拜登向習近平表達美方不支持台灣獨立的說法，並未出現在白宮的對話紀要內容中，也不清楚拜登與習近平是否討論到裴洛西訪台一事。

拜習第五次視訊通話　美國總統拜登重申:反對片面改變台海現狀

【更新】白宮證實：美中領袖拜登與習近平 台灣時間28日晚視訊對話逾2小時

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