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美前官員分析: 裴洛西應會訪台　爆發軍事衝突的風險「被誇大」

現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹指出，裴洛西過去不曾，這次也不會被中國「霸凌」。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/28 21:05
圖/美聯社

圖/美聯社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）對於美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台，中國不斷放話威脅。美國前國防官員唐安竹預期，裴洛西會依計畫訪問台灣，不會被中國「霸凌」；他也認為，爆發軍事衝突的風險「被誇大」。

裴洛西（Nancy Pelosi）傳出8月可能訪台，在中國不斷放話威脅、中美元首即將通話等因素下，受到外界高度關注。

對此，曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的唐安竹（Drew Thompson）今天（28日) 推文表示，裴洛西訪台一事有美國跨黨派支持，訪問台灣也與她長期支持民主與人權及過去的作法一致；她曾於1999年訪台。

中央社報導, 現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹指出，裴洛西過去不曾，這次也不會被中國「霸凌」。

他認為，裴洛西會訪問台灣，且「軍事衝突的風險被誇大」。裴洛西訪台並非「宣布台灣獨立」。

民主黨籍的裴洛西是美國總統第2順位繼任者，訪台之旅一旦成真，她將成為自1997年共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）後，首位訪問台灣的眾議院議長。

對於美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平即將通話，唐安竹表示，不認為習近平會在通話中向拜登表明具體的威脅措施。

他分析，習近平面臨許多國內危機，包括經濟成長趨緩、失業率、防疫及中共第20屆全國代表大會前的政治動態等。於此之際，習近平不會想看到「軍事危機」的發生。

就唐安竹看來，習近平握有其他更好的工具來嚇阻裴洛西訪台或讓美國付出代價。外交及經濟手段讓他對緊張情勢升高有較好的掌控力。

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