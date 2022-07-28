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白宮證實：美中兩國領袖拜登與習近平　將於台灣時間28日晚8時30分進行電話會談

拜登與習近平若順利舉行電話會談，將是拜登上任後兩人第5次對話。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/28 20:07
圖為拜登總統2021年11月15日, 在白宮與習近平視訊會談的情形 (美聯社檔案照片)   

圖為拜登總統2021年11月15日, 在白宮與習近平視訊會談的情形 (美聯社檔案照片)   

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國白宮在當地時間28日表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平，將於美國東部時間28日上午8時30分（台灣28日晚間8時30分）進行通話。

拜登（Joe Biden）與習近平若順利舉行電話會談，將是拜登上任後兩人第5次接觸。由於正值美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳聞將在8月訪問台灣，中國官方近日多次語帶威脅聲稱，該項訪問將構成挑釁。

台灣議題持續成為華府政壇關切焦點。中國方面連日來既沒官宣也不證實雙方領袖是否會談；中國外交部發言人趙立堅今天說，「我的答案很簡短，中美兩國元首通過各種形式保持溝通，中方將及時發布相關消息」。

根據外電報導，美國白宮於當地時間28日上午宣布，兩人將於8時30分通話。

中國外交部消息指出，由於拜登總統日前確診Covid-19, 習近平曾在7月22日致電拜登，祝他早日康復。

目前正值台灣漢光38號演習期間，陸軍表示，東引地區今天發現不明飛行器兩度掠過上空，經比對研析為無人機，不排除是針對防區實施偵搜東引指揮部立即射擊信號彈示警驅離、保持戰備警戒。

陸軍司令部28日晚間發布新聞稿表示，東引地區今天發現不明飛行器兩度掠過上空，經比對研析為無人機，不排除是針對防區實施偵搜，並測探相關應處作為。

陸軍指出，東引指揮部立即依標準作業程序應處，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

陸軍強調，國軍營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，並定期執行反覘，以防敵空中偵察，確保防區安全。
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習近平
電話
視訊
會談

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更新時間 : 2022-07-28 20:50 GMT+08:00

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