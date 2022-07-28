〈時評〉林智堅案　民進黨應避免負面效應外溢

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文門和新竹市立棒球場的爭議， 黨內外不乏要求撤銷提名的聲浪， 但自從民進黨宣布徵召林智堅的那一天起，早已沒有退讓的本錢， 民進黨只能期待林智堅挺過這一關，否則，就要避免產生外溢效應， 衝擊到其他縣市的選情。

由於目前尚未正式登記參選，因此，包括綠營內部也浮現不同聲音， 其中有人希望撤銷林智堅參選桃園市長， 改為提名其他人士投入選戰。這種意見背後的思維， 是因為論文涉及抄襲的風波，加上新竹市立棒球場未驗收提前啟用、 造成球員受傷的事件，已讓林智堅當選無望， 而且會直接影響到新竹市長參選人沈慧虹的選情， 尤其是整個社會輿論氛圍都不利於民進黨， 恐怕連雙北市的選戰都會受到拖累。

撤換林智堅的考量並沒有錯，但忽略撤銷提名後， 極可能造成更大風暴，畢竟，這攸關民進黨整體提名策略成敗， 一旦貿然換下林智堅， 提名責任甚至可能必須追究到身兼民進黨主席的蔡英文總統身上， 更等於間接承認民進黨提名錯誤， 連帶使得其他已提名的參選人都要重新受到放大檢視， 這個後坐用力遠比撤換林智堅更可怕。

換句話說，換下林智堅不會更好選，甚至會讓整體選情變更差。 民進黨現在所有參選人都在同一條船上，必須一起去面對這道關卡。

這次選舉登記的截止日期是9月2日，若是在那之前， 台灣大學和中華大學的論文審定委員會能做出認定， 自然能依照認定結果來應變，包括改派其他人參選在內， 都是選項之一；但目前依時程推估， 論文審查結果可能不會在那以前出爐， 最好情況是論文認定沒有抄襲，林智堅和民進黨的選情自然大利多， 但最差的情況是被認定抄襲，那時民進黨已無換人的空間。

屆時，民進黨勢必會主攻審查委員會泛政治化， 像是台大社科院院長蘇宏達立場不公、未審先判等， 只能硬著頭皮打成信者恆信、不信者恆不信的局面； 但更重的是避免負面效應產生外溢。

首當其衝的是新竹市，特別是林智堅過去引以為傲的新竹經驗， 如今因為市立棒場的爭議變成最新攻防焦點， 若是接下來新竹球場能改正缺失，讓職棒再度在該球場開打， 並獲得好評，或許能化危機為轉機。其他縣市也一樣， 必須專注於自己的市政議題，凸顯與競爭對手的差異性， 才能從社會大氛圍裡去扭轉局勢，不受其他縣市的選情給牽累。