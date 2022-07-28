〈時評〉林智堅案　民進黨應避免負面效應外溢

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文門和新竹市立棒球場的爭議，黨內外不乏要求撤銷提名的聲浪，但自從民進黨宣布徵召林智堅的那一天起，早已沒有退讓的本錢，民進黨只能期待林智堅挺過這一關，否則，就要避免產生外溢效應，衝擊到其他縣市的選情。
由於目前尚未正式登記參選，因此，包括綠營內部也浮現不同聲音，其中有人希望撤銷林智堅參選桃園市長，改為提名其他人士投入選戰。這種意見背後的思維，是因為論文涉及抄襲的風波，加上新竹市立棒球場未驗收提前啟用、造成球員受傷的事件，已讓林智堅當選無望，而且會直接影響到新竹市長參選人沈慧虹的選情，尤其是整個社會輿論氛圍都不利於民進黨，恐怕連雙北市的選戰都會受到拖累。
撤換林智堅的考量並沒有錯，但忽略撤銷提名後，極可能造成更大風暴，畢竟，這攸關民進黨整體提名策略成敗，一旦貿然換下林智堅，提名責任甚至可能必須追究到身兼民進黨主席的蔡英文總統身上，更等於間接承認民進黨提名錯誤，連帶使得其他已提名的參選人都要重新受到放大檢視，這個後坐用力遠比撤換林智堅更可怕。
換句話說，換下林智堅不會更好選，甚至會讓整體選情變更差。民進黨現在所有參選人都在同一條船上，必須一起去面對這道關卡。
這次選舉登記的截止日期是9月2日，若是在那之前，台灣大學和中華大學的論文審定委員會能做出認定，自然能依照認定結果來應變，包括改派其他人參選在內，都是選項之一；但目前依時程推估，論文審查結果可能不會在那以前出爐，最好情況是論文認定沒有抄襲，林智堅和民進黨的選情自然大利多，但最差的情況是被認定抄襲，那時民進黨已無換人的空間。
屆時，民進黨勢必會主攻審查委員會泛政治化，像是台大社科院院長蘇宏達立場不公、未審先判等，只能硬著頭皮打成信者恆信、不信者恆不信的局面；但更重的是避免負面效應產生外溢。
首當其衝的是新竹市，特別是林智堅過去引以為傲的新竹經驗，如今因為市立棒場的爭議變成最新攻防焦點，若是接下來新竹球場能改正缺失，讓職棒再度在該球場開打，並獲得好評，或許能化危機為轉機。其他縣市也一樣，必須專注於自己的市政議題，凸顯與競爭對手的差異性，才能從社會大氛圍裡去扭轉局勢，不受其他縣市的選情給牽累。