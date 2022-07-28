兩韓停戰69週年 金正恩預告不排除核武對抗美國、南韓

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北韓官媒《韓中社》27日報導，金正恩於《韓戰停戰協定》簽署69週年紀念日，同時也是北韓「戰勝節」活動上警告南韓及美國，平壤已做好於潛在軍事衝突中使用核武的準備

1953年7月27日，兩韓簽署停戰協定，然法理上南、北韓仍處於戰爭狀態。金正恩於停戰69年記年日當日發表演說，《美聯社》報導認為，顯然是為了團結遭遇新冠疫情而導致經濟越發惡化的北韓內部。報導引述分析家指出，儘管金正恩用核武威脅對手越發頻繁，但實際不太可能以核武來對付佔軍事優勢的美國及其盟友。

據《韓中社》報導，金正恩在對話中談及，「我們的武裝部隊已對任何危機做好萬全準備，我國的核戰嚇阻力量也完全準備好，為達成任務如實、精準且迅速地動員絕對力量。」

他指責美國將北韓「妖魔化」，將北韓的常規軍事活動（導彈試射）打壓成挑釁與威脅，此外還合理化南韓的行為。

金正恩譴責美國與南韓針對北韓的軍演，展示了美國「說一套做一套」的流氓行徑，此外5月新上任的尹錫悅政府更著手加強與美國的軍事同盟，對北韓採取「先發制人」的軍事策略，並意圖化解北韓的核震懾力。

金正恩表示，「這導致雙邊關係陷入難以挽回的地步，進入衝突狀態。」更強調任何先發制人、想讓北韓喪失能力的企圖，都將招致嚴厲的回應與「徹底殲滅」。

金正恩重申，「北韓完全準備好面對與美國的任何軍事對抗。」

事實上，金正恩的說辭也並非空穴來風，今年初至今北韓已執行十數次飛彈試射，美國和南韓官員過去數月中多次表示，北韓已經準備好進行五年來的首次核試驗。

美聯社則指出，金正恩此舉意在尋求共廣大的公眾支持，北韓內部經濟因新冠疫情的侵襲、美國引領的制裁、以及內政管力不善而日益衰敗。今年5月，北韓首度承認境內有新冠疫情爆發。

首爾梨花大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）表示，金正恩誇大外部威脅，以證明其軍上集中、經濟面掙扎的政權的合理性。北韓的核武與導彈計畫違反國際法，但金正恩圖將破壞區域與國際穩定的軍備建設描繪成自我防衛的正義。