台南安平雅樂軒酒店 晴空酒吧正式開幕迎賓

宅度假正夯！暑假一到國旅大爆發，台南的住房率更是滿到讓各家旅宿業者忙翻了。位於台南安平區，今年年初開幕的台南安平雅樂軒酒店甫開幕即廣受消費者喜愛，而台南最高且眾所期待已久的空中酒吧 – 晴空酒吧Sky Bar於今日起正式開幕迎賓。晴空酒吧最大賣點即是270度無死角可同時欣賞安平夕陽晚霞美景與一望無際的安平港景，也是最新捕捉「魔幻時刻 Magic Hour」的最佳打卡景點，不用出國即可享受偽出國愜意度假的氛圍。歡慶酒吧開幕，自8月1日起至8月31日止，凡消費並追蹤酒店Instagram帳號即可獲得限定彩虹調飲乙瓶(口味隨機)。訂位請洽06-3905004或官網。

於今年年初開幕的台南安平雅樂軒酒店，酒店設計時尚新穎並融入在地特色元素，整體設計風格的靈感啟發來自鄰近的億載金城及安平港。內部的裝潢設計巧妙融入如紅磚、帆船、海洋、油燈和帆船繩等元素，大膽運用繽紛活潑的亮彩色系營造活力愉快的放鬆度假氛圍，故開幕以來深受本地人及國旅客的喜愛及好評。

位於一樓全日餐廳的充能站（DEPOT by Aloft）裝潢採用紅磚、霧黑鐵件及船麻繩，打造出復古時髦的輕工業風。餐廳內更有一面號稱網紅打卡牆，是特別邀請到打卡景點製造機的塗鴉壁畫藝術家「藍色隧道」一手設計的浮世繪牆面，彩繪著帆船、虱目魚、繩覽等安平海洋意象，是許多旅客在此用餐拍照紀念的熱點！餐廳早餐供應來台南必喝的牛肉湯、小卷米粉及海鮮飯湯等具在地特色自助早餐，及主廚設計結合台南在地食材的創意料理如少女心冰淇淋椪餅等的單點式午、晚餐，更是話題性十足。

酒店話題性十足的賣點之一就是位於頂樓的空中酒吧 – 晴空酒吧 Sky Bar，即將於今日(7月27日)正式開幕迎賓。晴空酒吧於酒店開幕之際即引起廣大的詢問度及討論焦點。號稱台南最高的空中酒吧，佔地150坪，共80個座位。以玻璃磚、霓虹燈等選材延續一貫現代繽紛的設計風格，相襯甲板般的木紋地磚、麻繩圖樣抱枕、有著趣味帆船圖案的霓虹燈帶出海洋相關元素，將Aloft的樂活精神帶入安平港的古都人文，活力中又帶點沉穩愜意，希望來到這裡的旅人都能享受音樂及調酒，踏著甲板、乘著海風、航向海景，感受旅程中最放鬆的時刻。

此外，臨近安平港，享受一望無際的開闊視野，可鳥瞰漁光島、德陽軍艦、觀夕平台、安平港及安平老街等觀光景點。前方無任何遮蔽的得天獨厚條件，讓台南安平雅樂軒酒店的晴空酒吧成為台南最高的空中酒吧，也是可欣賞黃澄澄的夕陽美景搭配安平港無敵海景的最佳打卡熱點。而喜愛攝影的人應該都對於Magic Hour這名詞不陌生，所謂的魔幻時刻，就是每當傍晚日落時分、日夜交替之時，夕陽的霞光渲染了整片湛藍天色，將天空染出艷紅晚霞的絕美景色，如同陷入一種魔幻空間，讓人目眩神迷。打造仿美國度假勝地邁阿密的休閒度假愜意氛圍。開幕迎賓送好禮！8月1日起至8月31日止凡消費並追蹤台南安平雅樂軒酒店Instagram帳號即可免費獲得限定的繽紛彩虹調飲乙瓶。訂位請洽06-390504 或官網。

作為一個為音樂愛好者和音樂製作人打造的品牌，雅樂軒酒店通過其最為人熟知的“樂動雅樂軒”（Live at Aloft Hotels）平臺，也可以在台南安平雅樂軒頂樓的晴空酒吧欣賞到，每週五及週六下午6點30分至8點30分特別邀請到台南當地知名「44Bit四四拍電子音樂唱片行」在酒吧放歌，DJ曲風主打House、Jazz Hop、City Pop等百變的電子音樂曲風與賓客同樂。四四拍唱片行，台南電子音樂總部，是一個餐飲複合式品牌。

2013年成立，坐落於台南向巷弄中的老宅。致力實體唱片行、DJ教學、餐飲空間等全方位的發展，也包含電子音樂相關活動的舉辦及策劃。2013年成立至今，曾和台灣地區許多知名品牌合作，協助舉辦派對活動，包含: FHM雜誌、森山市集、成功大學、屏東大學、台灣文學館、林百貨、臺虎精釀啤酒、台南市政府…等藝文團體及學校。

美景當前少不了美食及美酒相襯，台南安平雅樂軒酒店吳泓昇西餐主廚首推的犇牛綜合老滷拼盤，每份480元。適合雙人享用，選用國人最喜愛的牛三寶：牛腱、牛筋及牛肚。食材先用低溫走水方式讓血水及雜質排出，凸顯牛肉的迷人香氣，再採用老滷汁、醬油、糖及十項中藥材以小火熬製入味3小時，嚐起來Ｑ彈有嚼勁，下酒的最佳首選。而網友狂推的南部限定神物「炸蛋餅皮」在晴空酒吧也可以品嚐到，請享用墨西哥風味酥脆餅皮莎莎醬（每份280元）特別採用燙麵之麵團製作的蛋餅皮，經過大火高溫油炸過的餅皮外表金黃酥脆，口感仍可保留Ｑ彈有嚼勁，冷熱都好吃。

搭配大有來頭的鳳梨莎莎醬，知名台南關廟的金鑽鳳梨酸甜度均優，選用紫洋蔥、墨西哥辣椒、新鮮檸檬汁及橄欖油等辛香料，好吃到一口接一口停不下來。經典台灣小吃之一的鹹水雞也上桌囉！ 正在曬太陽的你不妨來一盤鹹水雞（ 每份190元）讓您在暖陽和風煦煦的夏日，最適合享用清涼爽口又涮嘴的鹹水雞來解膩的佳餚。

嚴選雞胸肉先以鹽、西式綜合香料等醃製入味，再以低溫烹調，保有鮮嫩肉汁，嚐起來多汁不柴，特選六款當季時令蔬食，主廚獨家的完美比例混合大蒜、鹽、洋蔥、匈牙利紅椒、白胡椒、紅胡椒及其他辛香料，創造多層次香氣，令人欲罷不能的吮指美味，是家庭相聚或三五好友聚餐的最佳分享餐。酒吧怎麼可以少了最重要的靈魂－調酒！而在台南安平雅樂軒的酒單上，首推台南府城系列調酒（ 每杯400元）。

台南府城一系列調酒是台南安平雅樂軒獨家的在地系列調酒。以台南當地元素及特色為創作靈感下的作品，總共有六款調酒，分別是安平、赤崁、龍眼乾、嫁妝一牛車、府城、花生糖。前四款也可以在晴空酒吧享用。「安平」 把安平老街的名產蜜餞加入鳳梨蘭姆酒裡，口感清新帶一點俏皮，酒不醉人，但酸甜與香氣就足夠讓人醺醉。南台灣的烈陽熱力逼人，而炎熱的天氣肯定要來杯「赤崁」，冬瓜配檸檬經典好味道，讓人一秒來到全糖城市的酸甜風味。甜點式調酒「龍眼乾」，伏特加香味帶出花生與榛果相互呼應，融合出豐富濃郁口感。