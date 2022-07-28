「和美海之家」生態復育及親水體驗　7月31日中午12時開放報名

東北角夏日親子遊，絕不能錯過的2022年新北市 和美漁港「和美海之家」生態復育及親水體驗活動！活動日期為 8月6日、7日、13日及14日，共4梯次， 豐富又寓教於樂的活動內容，讓您親手種植珊瑚， 參與海洋生態復育，還有刺激好玩的親水活動，自7月31 日中午12點起，開始報名，歡迎民眾一同參與，攜手打造「 和美海之家」。

新北共28處漁港，新北市漁業處自2019年起推動「嗨漁港」 計畫，啟動漁港轉型及活化，位於貢寮區的和美漁港， 因設籍漁船較少，但港型完整，港內水域相對穩定， 故朝向海洋生態復育及親水體驗方向規劃，於2020-2021年皆辦 理「和美海之家」活動，復育珊瑚苗。今年度持續辦理「 和美海之家」生態復育及親水體驗活動，內容豐富， 有專業的師資帶您了解東北角珊瑚的種類和生態， 更能夠親手操作珊瑚苗分支和種植，參與珊瑚復育過程， 體會海洋復育的重要性。

台灣山海天使環境保育協會秘書長，人稱「 珊瑚媽媽」陳映伶表示，東北角水質優良，珊瑚種類多樣， 但因為氣候變遷及棲地破壞影響，珊瑚保育亟待努力，希望藉由「 和美海之家」活動，讓珊瑚及海洋生態更健康， 珊瑚媽媽也會在這次活動中和大家一起分享關於海洋的有趣故事。 此外，活動更安排水上安全講習和刺激好玩的水上魔毯競賽， 除了教導親水安全和救生觀念，讓您在活動過程中認識海洋、 親近海洋，進而愛護海洋。

這次「和美海之家」將分別在8月6日、7日、13日及14日辦理 ，共4梯次，每梯次40人，活動自7月31日中午12點起開放網 路報名，歡迎市民朋友上報名網站，揪團參加東北角最適合親子同樂的「 和美海之家」吧。

新北市政府漁業處表示，「和美海之家」活動從開辦以來， 受到民眾熱烈迴響，豐富的課程除了深化海洋保育觀念， 也讓漁港有更多轉型及休憩功能。喜愛海洋、熱愛海洋的市民朋友， 千萬不能錯過這次的活動，一起為海洋生態作出努力，疫情期間， 也請大家做好防疫工作，保護自己也保護他人。

每一株珊瑚苗，都是海洋生態復育的希望。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

學員們種植的珊瑚苗，後續由專業人員帶到牠們的新家「和美漁港」內成長、茁壯！。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)