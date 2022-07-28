中華電信取得Google Infrastructure Specialization認證

中華電信累積多年豐富的雲端營維運經驗，自去(2021)年成為Google Cloud 菁英合作夥伴後(Google Cloud Premier Partner)，積極擴展Google Cloud技術專家團隊。近期更進一步成為Google Cloud Anthos合作夥伴，並通過Google Cloud Infrastructure Specialization基礎架構專業認證， 該認證須經過Google Cloud 原廠與第三方稽核單位之雲端架構師團隊技術認證、成功案例驗證、 系統架構檢視、優化能力認證以及服務遷移認證等多項評估與審查。 該公司表示，將全力發揮資通訊技術優勢，整合大數據、IoT物聯網、 AI等專業能力，有效串聯雲、網、端， 提供企業客戶及政府機構混合雲等專業虛實整合服務。

中華電信與Google Cloud自2020年合作至今，服務範圍涵蓋製造業、資訊業、系統整合服務業等，因應企業客戶及政府機構數位轉型上雲需求， 智慧、安全且彈性的基礎設施缺一不可。這次成為Google Cloud Anthos合作夥伴資格可以協助企業客戶及政府機構在各種環境 中管理GKE叢集和工作負載， 使其享有一致的代管Kubernetes體驗，無論GKE、 虛擬化環境甚至無伺服器架構皆可採用Anthos服務，以簡單、 便利、快速的方式佈署應用程式， 為混合雲和多雲環境提供健全且一致的開發和作業體驗。

中華電信多雲交換平台(CHT Multi-Cloud eXchange, CMCX)，可同時管理Google Cloud、Azure及AWS等多種公有雲網路直連服務， 使用專屬線路連接國際雲平台業者。透過Google Cloud關鍵技術與中華電信完善的Google Cloud顧問、跨雲管理、Partner Interconnect直連、7x24維運服務等， 打造兼具高效、彈性且更安全穩定的雲端解決方案。此外， 本公司提供之Google Cloud Interconnect直連服務，今(2022)年更擴大服務範圍到新竹地區， 提供製造業10Gbps以上的高速直連GCP服務， 協助高科技製造業輕鬆入雲。

中華電信永續發展以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的願景， 實踐「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」服務理念。 而Google從2007年就落實碳中和， 2017年已達到100%再生能源綠電採購， 打平全球資料中心與營運用電。中華電信將「科技為善」的理念落實，使用Google Cloud Platform (GCP) 與AI 人工智慧、機器學習等技術，以及BigQuery、 碳智慧運算平台及Carbon Footprint等零碳解決方案， 攜手企業客戶及政府機構提高營運效率、實現數位轉型、 落實碳排淨零、貫徹ESG策略與營運計畫， 積極創造正面社會影響力。