全國首座生涯發展教育中心　新北跨6局推適性教育發布教育願景111

新北市於大觀國中設立全國首座生涯發展教育中心，今 (28)日由市長侯友宜攜手教育局、文化局、新聞局、勞工局、 經發局、青年局6位局處代表，並邀請大學、 高國中小校長代表及民間企業單位， 宣布適性教育藍圖並提出適性教育願景111， 透過跨局處力量及民間資源整合，中心的啟航讓新北學子適性揚才， 成為人生掌舵者。

市長侯友宜表示，新北市有最完整七大類、16座職業試探中心， 全國最多。今(2022)年度更成立首創生涯發展教育中心， 適性教育藍圖以教育局為中心，結合文化局、經發局、勞工局、 青年局及新聞局各局處能量，並與25所公私立技高、23間觀光工 廠及文化場館、境內23所大專校院合作進行資源整合。預計每年提 供近2萬人次寒暑假日國中小職業試探營隊、開設逾500班國中技 藝教育班及辦理上百場親師生適性宣導場次。

此外，自2022學年度起將推動適性教育願景111， 提供新北國中小學生專屬適性發展禮物。內容包含1次適性體驗， 讓國小高年級以上學生每人至少1次適性活動或職業試探體驗；1套 創意教材，將贈送國中小每校1套適性發展教育創意包供師生使用； 以及1本課程教案，研發生涯議題教案融入教學， 讓孩子的未來從體驗、探索開始。

在跨局處資源整合上，將善用文化局生涯圖書資源， 開放學生到文化場館擔任半日館員，體驗真實場域實作。 另透過經發局的規劃，讓觀光工廠成為多元職業試探場館。 勞工局則提供師生飯店等職場體驗的機會、青年局籌辦求職須知、 生涯規劃等青年職涯課程及新聞局以拍攝影片來推廣適性理念， 共同打造新北市適性發展的完整藍圖。

民間資源部分，為讓孩子走向最適合自己夢想道路， 未來也將持續與泰山文化基金會合作生涯講座推廣、 和宜鼎國際文教基金會協力技藝教育推動及1111人力銀行攜手建教 合作，落實適性生涯發展教育。

大觀國中的賴湘昀同學說，生涯發展教育中心時尚簡約的佈置， 從外面的彩虹走廊一眼望去，可以看到 Book部落區有許多生涯發展教育的書籍， 我喜歡跟同學一起坐在這裡閱讀， 也喜歡在談心小站聊聊天談談未來。

七年級黃宇樂同學分享，和同學可以在生涯桌遊party區開心玩 桌遊，進行代表性人物和多元智能配對， 例如將貝多芬配上音樂才算配對成功，如配對錯誤就必須蓋牌重翻， 限時挑戰相當刺激。另外在Online未來空間區可以觸碰電子大 螢幕，對應職業與其代表物品， 進行快樂小遊戲有助探索興趣和專長。

教育局長張明文表示，新北市自2021年起推動全國首創適性教育「 生涯卓越領航員」評選活動，鼓勵校園第一線付出的老師及行政人員 。並持續推動在地就學政策，透過體育、藝術、資優、 特教及技職的三級學制銜接及培育體系， 以在地學校成就在地專業人才，培育適性發展讓每個孩子適性揚才， 人人都是人才。

由學生向市長介紹全國首座生涯發展教育中心與適性發展的理念。(照片來源：新北市教育局提供)

市長在生涯桌遊party區，和學生開心聊桌遊。(照片來源：新北市教育局提供)