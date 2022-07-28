全國首座生涯發展教育中心　新北跨6局推適性教育發布教育願景111

新北市於大觀國中設立全國首座生涯發展教育中心，今(28)日由市長侯友宜攜手教育局、文化局、新聞局、勞工局、經發局、青年局6位局處代表，並邀請大學、高國中小校長代表及民間企業單位，宣布適性教育藍圖並提出適性教育願景111，透過跨局處力量及民間資源整合，中心的啟航讓新北學子適性揚才，成為人生掌舵者。
市長侯友宜表示，新北市有最完整七大類、16座職業試探中心，全國最多。今(2022)年度更成立首創生涯發展教育中心，適性教育藍圖以教育局為中心，結合文化局、經發局、勞工局、青年局及新聞局各局處能量，並與25所公私立技高、23間觀光工廠及文化場館、境內23所大專校院合作進行資源整合。預計每年提供近2萬人次寒暑假日國中小職業試探營隊、開設逾500班國中技藝教育班及辦理上百場親師生適性宣導場次。
此外，自2022學年度起將推動適性教育願景111，提供新北國中小學生專屬適性發展禮物。內容包含1次適性體驗，讓國小高年級以上學生每人至少1次適性活動或職業試探體驗；1套創意教材，將贈送國中小每校1套適性發展教育創意包供師生使用；以及1本課程教案，研發生涯議題教案融入教學，讓孩子的未來從體驗、探索開始。
在跨局處資源整合上，將善用文化局生涯圖書資源，開放學生到文化場館擔任半日館員，體驗真實場域實作。另透過經發局的規劃，讓觀光工廠成為多元職業試探場館。勞工局則提供師生飯店等職場體驗的機會、青年局籌辦求職須知、生涯規劃等青年職涯課程及新聞局以拍攝影片來推廣適性理念，共同打造新北市適性發展的完整藍圖。
民間資源部分，為讓孩子走向最適合自己夢想道路，未來也將持續與泰山文化基金會合作生涯講座推廣、和宜鼎國際文教基金會協力技藝教育推動及1111人力銀行攜手建教合作，落實適性生涯發展教育。
大觀國中的賴湘昀同學說，生涯發展教育中心時尚簡約的佈置，從外面的彩虹走廊一眼望去，可以看到 Book部落區有許多生涯發展教育的書籍，我喜歡跟同學一起坐在這裡閱讀，也喜歡在談心小站聊聊天談談未來。
七年級黃宇樂同學分享，和同學可以在生涯桌遊party區開心玩桌遊，進行代表性人物和多元智能配對，例如將貝多芬配上音樂才算配對成功，如配對錯誤就必須蓋牌重翻，限時挑戰相當刺激。另外在Online未來空間區可以觸碰電子大螢幕，對應職業與其代表物品，進行快樂小遊戲有助探索興趣和專長。
教育局長張明文表示，新北市自2021年起推動全國首創適性教育「生涯卓越領航員」評選活動，鼓勵校園第一線付出的老師及行政人員。並持續推動在地就學政策，透過體育、藝術、資優、特教及技職的三級學制銜接及培育體系，以在地學校成就在地專業人才，培育適性發展讓每個孩子適性揚才，人人都是人才。
由學生向市長介紹全國首座生涯發展教育中心與適性發展的理念。(照片來源：新北市教育局提供)
市長在生涯桌遊party區，和學生開心聊桌遊。(照片來源：新北市教育局提供)