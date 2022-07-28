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南韓國民主持人劉在錫與人氣男團BTS 2022上半年收入超可觀

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/28 16:43
劉在錫（右三）上半年賺進約２億台幣（圖／截自IG @sbs_runningman_sbs）

劉在錫（右三）上半年賺進約２億台幣（圖／截自IG @sbs_runningman_sbs）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）27日播出的Mnet電視台綜藝節目TMI NEWS SHOW中，節目組統計了2022上半年收入最高的韓星，以Running Man紅遍海內外的主持人劉在錫，收入令人咋舌。

南韓國民MC劉在錫主持了多個當紅節目，受到廣大觀眾喜愛，其中最知名的節目為已主持12年的Running Man。根據TMI NEWS SHOW，劉在錫今年共主持了5個節目，一集主持費為約1,500萬韓元（台幣40.5萬），若以集數來計算，上半年5個節目主持了共97集，總共約賺進了14億5,500萬韓元（台幣3,900萬）。

人氣紅不讓的劉在錫，廣告收入也相當驚人。他上半年拍了手機、食品等九個廣告，一個代言費為約6~7億韓元，估計廣告代言就為他賺進約63億韓元（台幣1.7億）。由此推估，他上半期約賺進77億5,500萬韓元（台幣2.09億）。

然而，雖然劉在錫的收入如此可觀，他確曾在自己主持的節目中說道，目前並沒有要把財產留給兒子和女兒的想法，認為他們得靠自己賺錢。

南韓國民主持人劉在錫與人氣男團BTS 2022上半年收入超可觀
BTS防彈少年團（圖／截自IG @bts.bighitofficial）

人氣男團防彈少年團BTS的收入也是不容小覷。BTS於6月時發行了新專輯Proof，根據TMI NEWS SHOW，Proof初期銷售量為約531億韓元（台幣14.3億）。BTS也大受廣告商的喜愛，目前代言中的廣告共有8個，預計上半年廣告收入為400億韓元（台幣10.8億），總收入為約931億2,317萬韓元（台幣25.1億）。

排行榜前10名依序為南韓歌手林英雄、BTS防彈少年團、演員全智賢、馬東石、李秉憲、劉在錫、男團NCT Dream、Twice、Seventeen、Stray Kids。
劉在錫
BTS
防彈少年團
收入
南韓

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更新時間 : 2022-07-28 17:48 GMT+08:00

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