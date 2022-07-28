台灣高中8月起早自習不准考試！可8點10分到校 集會最多每週1天

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）你的高中早自習也是充滿考試和朝會嗎？現在教育部規定自8月起，高中早自習禁止考試或任何形式測驗，學校集會活動（如朝會）1週最多只能有1天，學生也可於第一節上課前（約8時10分）到校，這項新規定不分公立、私立學校全都適用。

根據教育部3月發布的新規「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，全台高中生的早自習時間不得考試，學生亦可不必到校，而學校不能因此記其缺席，如此一來學生能擁有更充足的睡眠時間，該規定將於8月1日正式實施。

根據新規定，高中早自習進行全校集合活動天數也有限制，例如朝會、升旗等活動，就由現行「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，必須讓學生自主規劃運用。

至於早自習考試也有嚴格規定，教育部國民及學前教育署長彭富源日前接受媒體聯訪強調「不管大考、小考都不能。」也就是任何形式的測驗都不得在早自習舉行，若學生發現學校有繞道、變形、沒有尊重自主意願進行考試，可提出申訴。

台灣青年民主協會日前在臉書發文，呼籲學生多多了解自己權益，若學校不合規定則可寄信給國教署長信箱申訴。6月時各校也已開會針對校內作息時間進行討論，不論公立、私立學校，都必須遵守教育部新規。