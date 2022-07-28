蘇煥智參選台北市長 自比「唐吉軻德」為青年而戰

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市長選戰再添一把火！台灣維新召集人蘇煥智明（29）日將宣布參選，這次將以「沈淪後提升」為主軸。蘇煥智無懼台北市戰況激烈，自詡為「唐吉軻德」的使命感，就是要為台北市青年發聲。

中央社報導，蘇煥智2018年發表「台灣不能再等待」聲明，宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選台北市長，參選就是為加速搶救少子化；當時民進黨大老林濁水則感嘆，令人心情無比沈痛。

然而當年參選登記時，蘇煥智最終選擇以無黨籍身分投入台南市長選舉，對上民進黨的黃偉哲。他表示，當時做出決定，是為了回故鄉了結歷史責任。

蘇煥智今日受訪表示，創立台灣維新主要就是要解決青年困境、搶救少子化，這次他將提出五大政策，包括台北市要落實0到6歲小孩國家養等政策，以及至關重要的五大居住正義具體對策。

蘇煥智指出，本次參選宣布記者會總標題為「沈淪後提升」，現在整個國家都出現沈淪狀態，應該要反省檢討，這也是台灣維新為民主提出新的運動。

至於參選參選台北市長的動機，他直言，台北的青年問題較為嚴重。他也知道台北市長戰況激烈，民進黨有陳時中、國民黨蔣萬安，還有一個蓄勢待發的台北市副市長黃珊珊，各政黨都推出強棒、兵強馬壯，但他參選就像是「唐吉軻德」，為了一個使命感，而台北市就是漠視青年問題的城市。