（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中職富邦悍將隊外野手林哲瑄23日於新竹市立棒球場出賽撲接飛球受傷，球團今天（7/28) 公告決定安排開刀，約需8個月恢復期。

中華職棒例行賽睽違6年重返新竹市立棒球場，打完2場後卻發現不少安全相關問題，甚至導致3名球員受傷，其中悍將隊外野手林哲瑄傷勢較嚴重。

中職富邦悍將隊外野手林哲瑄（中）23日在新竹市立棒球場因撲接飛球傷退，悍將球團26日公告說明林哲瑄傷勢狀況，初步檢查為左肩關節唇破裂。（富邦悍將提供）中央社

富邦悍將今發布聲明表示，外野手林哲瑄日前撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，經球團密集安排完成詳細診斷，綜合所有醫療意見並和林哲瑄本人、防護團隊與球團共同評估後，決定將安排開刀手術修補，保守預估約8個月的恢復期。

球團表示將全力協助林哲瑄治療及復健規劃，同時再次感謝各方的關心，也期盼林哲瑄能儘快回到球場上，以精彩的表現回報給每一名支持富邦悍將、中華職棒及棒球運動的球迷朋友。

教育部長潘文忠回應

新竹棒球場缺失引發關注，教育部長潘文忠今天表示，教育部體育署專家小組將持續與新竹市政府改善小組合作，儘速完善球場設施，達到能夠安全比賽的原則。

新竹棒球場獲前瞻計畫補助，但在驗收過程因各項缺失引發關注。

潘文忠今天出席政院會後記者會時表示，新竹棒球場不是完全沒有驗收，很遺憾有球員在比賽時受傷，大家都不樂見。

他說，目前新竹市政府已籌組改善督導小組，教育部也要求必須邀請熟悉棒球的豐富經驗者、專家，給予專業建議，讓球員可以安全比賽；體育署的專家小組也將持續與新竹市政府的改善小組合作，儘速完善球場設施，達到能夠安全比賽的原則。

行政院發言人羅秉成主持政院記者會時補充表示，新竹市政府對此工程很快提出專案檢視，並即時解決、處理，教育部體育署也會協助。他並指出，工程未驗收先行使用，其實不乏前例，但這個要看公共工程單位需求，才來做相關處理。

潘文忠說明，新竹棒球場確實有爭取前瞻計畫補助；羅秉成補充指出，前瞻預算的執行情形都算順利，且產生一定成效。

新竹市政府日前表示，新竹棒球場目前在驗收過程中，相關項目全數改善完成才會付款，改善工作由市府、營造單位、監造單位、球場公司和球團一起負責。

球員變成白老鼠

導致受傷憾事

針對中職富邦悍將外野手林哲瑄在新竹市立棒球場撲接受傷，國民黨今表示，市府沒有依權責點交，讓球員變成白老鼠，導致受傷；前中華青棒隊總教練蕭文勝則說，若因場地問題受傷，結束運動生涯，相當可惜。

林哲瑄23日在新竹市立棒球場因撲接飛球傷退，引發外界產生新竹棒球場狀況的質疑，國民黨今天上午召開「愛棒球，讓棒球回歸專業」記者會，受邀出席的蕭文勝表示，國家培養一位選手非常不容易，而選手的舞台就在球場，如果因場地問題造成傷害，結束球員運動生涯，相當可惜。

蕭文勝也說，他看過許多國外棒球場，總是想著為何國外做得到，國內做不到，希望可以派專業人員到國外考察，了解經營、保養球場的方式，讓選手沒有後顧之憂，發揮技術與潛能。

根據中央社, 國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇則表示，新竹棒球場是趕工為了配合民進黨桃園市長參選人林智堅選舉造勢的成果，棒球場在完工後市政府沒有依權責點交，讓球員變成白老鼠，導致受傷嚴重後果；林智堅花新台幣12億元弄出這麼爛的球場，過程中間沒有弊端，鬼才相信。

國民黨新竹市議員參選人何志勇說，林智堅早就已經辭去新竹市長，但昔日的新竹市政府部屬卻將球場照片先傳給林智堅，並透過臉書當文宣，質疑這有違行政中立；他也質疑，民進黨新竹市長參選人沈慧虹已辭去新竹市副市長，那天是以什麼身份參與球賽，況且沈慧虹還在場外發文宣扇子。

【新竹棒球場安全缺失】台灣富邦悍將外野手林哲瑄確定動手術 預估需8個月恢復期