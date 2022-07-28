亞洲生技大展農業科技館盛大開幕　農委會期盼台灣農業科技行銷至國際

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2022亞洲生技大展」自今(28)日起一連4天在台北南港展覽館2館展出，農委會設置的「農業科技館」展示試驗改良場所、農業科技研究院以及與國內大專院校合作的最新研發成果，具體呈現農業科技跨域整合與創新發展之產業化推動成效。

農委會表示，呼應2022亞洲生技大會主題「串接亞洲生技價值鏈」，這次「農業科技館」聚焦「前瞻創新．永續淨零．安全安心」，分成「創新農業效率生產」、「淨零農業永續共榮」、「安全農業環境友善」及「產業化專區」4大主題專區，共展出35項涵蓋農林漁牧與動植物防疫檢疫各領域的創新技術及產學研跨域合作成果。面對近年來大環境快速變化，研發兼具創新、淨零且安全之農業科技新產品或新技術，期能於後疫情時代提升市場競爭力並拓展國際能見度。

農委會提到，這次展出亮點包含成功拓展鳳梨釋迦外銷版圖的「鳳梨釋迦催熟及全果冷凍技術」、讓茶農省工又省錢的「曳引機附掛式植茶機」、利用農業剩餘資材製成手工紙的「高值化鳳梨纖維紙」技術、對環境友善的「林業餘料衍生之酚甲醛型木材防腐劑」、有助於提高生物防治的「外米綴蛾繁殖、收集機」、具自動化智慧填充技術的「草莓害蟲防治—草蛉卵片施用新技術」等，兼具農業創新發展與永續淨零之概念。

另外，為具體展現農業科技商品化研發豐富能量，現場除展示農科院多項農業科技產業化服務平台，說明如何協助將農業研發成果成功商品化、事業化、產業化及國際化，亦有農委會農業科專計畫展出學研單位及業界合作成果。以農業業界科專為例並指出，政府每補助1元，平均可帶動業者直接投資1.55元，創造7.68元產值，而這次由六堆釀興業、福壽實業及聯發生物科技展示該公司具國際化潛力的計畫研發成果。

農委會「農業科技館」展現自上游研發到下游產業化的具體輔導成果，期以此次實體與線上併行的展出方式，讓國人認識農業科技的豐碩研發成果，並將我國農業科技行銷至國際。

照片由農委會提供