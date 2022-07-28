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504份猴痘抗病毒藥物27日抵台灣　天花疫苗得再等等

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/28 14:36
504份猴痘抗病毒藥物27日抵台灣　天花疫苗得再等等

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）疾管署今(28)日表示，我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat共504人份，已於昨(27)日晚間運抵台灣，該批藥物效期至2028年5月，將於完成通關及驗收程序後配撥該署各區管制中心。至於第三代天花疫苗採購進度，莊人祥表示，仍在與對方進行合約簽核中，若完成會再跟大眾報告。

疾管署副署長莊人祥指出，依據世界衛生組織(WHO)及歐洲疾病管制中心(ECDC)等單位之建議，大多數猴痘患者不需要特殊治療，以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。因此口服抗病毒藥物tecovirimat建議使用於病情嚴重的猴痘患者或免疫低下者，將由醫師評估治療效益與風險，充分告知病患並獲得同意後提出申請，經審核通過後提供重症及免疫低下確診個案使用。

疾管署說明，tecovirimat經歐洲藥品管理局(EMA)核准使用於治療正痘病毒屬之天花、猴痘及牛痘；美國食品藥物管理局(FDA)核准使用於治療天花，美國疾病管制與預防中心(CDC)專案核可使用於治療因猴痘病毒感染惡化為重症或有重症危險因子之高風險患者，以降低死亡機率。我國衛生福利部食品藥物管理署已於今年7月13日同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入。

疾管署強調，猴痘已於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，目前累計通報13例疑似病例，其中2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，餘11例已排除；另自 6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。

提醒國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw )或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
tecovirimat
猴痘口服抗病毒藥物

更新時間 : 2022-07-28 14:45 GMT+08:00

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