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快旅慢遊！高鐵與林鐵首度攜手合作　打造台灣阿里山深度之旅

台灣高鐵表示，旅程停靠阿里山林業鐵路沿線多個極具特色的車站，包括網美必訪、整座車站以蒂芬妮藍為特色的典型日式、全線最完整阿里山檜木建造的竹崎車站、可以180度俯瞰嘉南平原秘境景點的「第三觀景台」，以及可以遠眺林鐵列車以螺旋型路線蜿蜒下山

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/28 14:36
台灣高鐵提供

台灣高鐵提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）炎炎夏日，進山林避暑成了首選，台灣高鐵今(28)日宣布，首度和行政院農委會林務局合作推出「高鐵x阿里山林鐵之旅」一日及二日行程，帶領遊客深度悠遊阿里山並體驗台灣百年林業文化，自8月11日起至10月27日期間，每週四出發。

台灣高鐵表示，「高鐵x阿里山林鐵之旅」共推出一日豐富行、二日精緻遊二項產品，只要2500元起，8/11起至10/27期間，每週四出發。旅程停靠阿里山林業鐵路沿線多個極具特色的車站，包括網美必訪、整座車站以蒂芬妮藍為特色的典型日式、全線最完整阿里山檜木建造的竹崎車站、可以180度俯瞰嘉南平原秘境景點的「第三觀景台」，以及可以遠眺林鐵列車以螺旋型路線蜿蜒下山，且車站旁有綠意盎然大樟樹的樟腦寮車站，每座車站各有特色，但全部都是不可錯過的拍照景點，更安排專業導覽人員全程解說。

高鐵還說，想在嘉義多留一天的旅客，則可選擇二日精緻遊產品，第一天阿里山行程後入住嘉義智選假日酒店。第二天走訪嘉義故宮南院、昭和十八J18嘉義市史蹟資料館、嘉義樹木園等地，再品嚐美味的在地小吃：桃城豆花、阿宏師火雞肉飯。此外，TGo會員無論購買一日、或二日的產品，9月30日前出發，享TGo會員點數放大折抵，2人同行，每人最高可折抵600元。高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」能讓旅客透過雙鐵合作打造的鐵道旅遊，輕鬆體驗台灣旅遊的便利與美好，讓阿里山不再遙遠。

快旅慢遊！高鐵與林鐵首度攜手合作　打造台灣阿里山深度之旅

台灣高鐵提供
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