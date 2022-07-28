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【7/28台灣本土+23822　死亡+62】兒童中重症增5例　含4例MIS-C、1例肺炎

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/28 14:13
【7/28台灣本土+23822　死亡+62】兒童中重症增5例　含4例MIS-C、1例肺炎

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增23,971例COVID-19確定病例，分別為23,822例本土個案及149例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,822例本土病例，為11,056例男性、12,757例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都為多，依序為新北市(4,168例)，臺中市(2,940例)，臺北市(2,460例)，桃園市(2,385例)，高雄市(2,340例)，臺南市(1,898例)。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61例具慢性病史、38例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月25日，死亡日期介於6月5日至7月25日。

【7/28台灣本土+23822　死亡+62】兒童中重症增5例　含4例MIS-C、1例肺炎【7/28台灣本土+23822　死亡+62】兒童中重症增5例　含4例MIS-C、1例肺炎

指揮中心說明，今日新增149例境外移入個案中，為83例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自英國(8例)、越南(5例)、泰國(4例)、菲律賓、美國及日本(各3例)、盧森堡、法國、馬來西亞及德國(各2例)、義大利、法羅群島、匈牙利、新加坡、委內瑞拉、中國及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另108例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,522,365例確診，分別為19,265例境外移入、4,503,046例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,776例COVID-19死亡病例，其中8,761例本土，另15例為境外移入。
兒童重症
MIS-C
孩童多系統炎症徵候群
肺炎

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更新時間 : 2022-07-28 14:45 GMT+08:00

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