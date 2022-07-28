重現台灣金瓜石神社昔日風貌！歷時5年完成古蹟修復　台電中秋將舉辦黃金盛典藝術祭

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼點亮十三層遺址後，台電預計於今(2022)年中秋連假推出「黃金盛典藝術祭」，該公司並表示，此次藝術祭結合古蹟修復啟用、數位科技還原神社風貌和驫舞劇場及布拉瑞揚舞團演出，將於9月9日至11日在新北瑞芳正式亮相，昨(27)日在台電大樓與合作廠商舉辦簽約儀式。

台電表示，1980年代晚期隨礦產減少和台金公司結束營業，台電於新北瑞芳接續管理維護在地文化資產，除2019年中秋夜盛大點亮的十三層遺址，還有禮樂煉銅廠、金瓜石神社及正進行古蹟修復的太子賓館。其中，金瓜石神社創建於1898年，並於1936進行改建，是台灣歷史上第3座神社，為當時水金地區（水湳洞、金瓜石）重要信仰指標，後因戰爭遭損壞，僅存兩座鳥居、幾盞石燈籠，以及社殿的地基與樑柱，於2007年列為新北市市定古蹟。

台電指出，自2017年啟動金瓜石神社修復計畫，委託建築師張興傑以殘跡保留、保護樑柱不倒方式修復金瓜石神社古蹟，期間陸續發掘包含第一代神社鳥居與石燈籠等珍貴文物，並依歷史文獻沿著參拜道路種植上百棵櫻花樹，修復作業歷經5年完成。

台電還說，為讓民眾可身歷其境體會金瓜石神社昔日風貌，這次更將歷經百餘年歷史建物與現代數位科技力相結合，透過AR技術導入還原第二代神社的第一道木製鳥居、旗幟與御神燈等多個已消逝的歷史場景。

根據台電新聞稿的說明，負責重現金瓜石神社歷史風貌的如牧創新團隊，具體感互動技術與體驗設計豐富經驗，曾於2017年奪下被譽於廣告界奧斯卡的「SEIKO科技創新競賽年度大獎」，此次更聯手文資界重量級日本學者堀込憲二（込音同迂），結合AR科技為金瓜石神社重注新生，民眾屆時可透過手機如穿越時空般「回到過去」，重溫當年神社美景，喚醒金瓜石沉睡的黃金記憶。

台電表示，黃金盛典藝術祭將於9月9日至11日中秋連假在水金地區登場，首日金瓜石神社啟用儀式將有曾獲美國紐約時報大篇幅報導的驫舞劇場表演，11日則在太子賓館演出，9、10日晚上在瓜山國小則由今年甫獲國家文藝獎的編舞家布拉瑞揚．帕格勒率領布拉瑞揚舞團，首度於戶外演出大作《路吶》；除精彩演出外，藝術祭期間還有文資導覽、AR體驗與工作坊等，引領民眾透過不同感官走讀金瓜石礦山的黃金歲月。

△圖左至右為驫舞劇場團長蘇威嘉、布拉瑞揚舞團執行長廖詠葳、臺北藝術大學教授張曉雄、台電副總經理江明德、古蹟修復建築師張興傑、如牧創新創辦人宋恆和古蹟學者堀込憲二。(照片由台電提供)