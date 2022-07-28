提振自家半導體生產　美國參議院通過2800億美元的「晶片法案」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國聯邦參議院27日通過規模2800億美元的「晶片法案」（CHIPS Act）以提振國內半導體生產，接下來將交付聯邦眾議院表決。

「晶片法案」（CHIPS Act）27日在參院罕見獲兩黨支持，以64票同意、33票反對的結果通過，有17名共和黨籍參議員加入民主黨行列投下贊成票，預計聯邦眾議院將於本週進行表決，並趕在8月國會休會前交給總統拜登簽署。

美國總統拜登說，這意味著美國供應鏈將更具韌性，我們將不再如此依賴外國提供美國消費大眾及國家安全所需的關鍵技術。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，通過這項法案將成為美國21世紀領導地位的轉折點，且法案所帶來的益處將在未來數年和數十年在國內各地帶來回響，包括創造許多高薪的工作、保障國家利益等。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擾亂之下，亞洲地區實施封鎖、停工等防疫措施影響下，引發全球晶片短缺，導致智慧型手機、汽車和武器等各種產品所需的微晶片生產減緩及物料價錢飛漲。

為了提振美國境內半導體行業發展，不再依賴其他國家供應晶片，聯邦參議院領袖推動立法草案，除了為半導體產業提供約520億美元政府補貼和其他獎勵措施，也將提供25%稅收減免給在美國建立晶片廠或晶圓廠的公司，而10年的減稅成本預計約為240億美元。

此外，法案還批准約2000億美元資金用於加強科學研究。