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南韓連續三年蟬聯生育率最後一名 是什麼原因讓韓國人不生小孩？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/28 12:06
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓聯合新聞報導，20日人口保健福利協會及聯合國人口基金（UNFPA）共同發表的「2022年世界人口現況報告書」指出，南韓的總和生育率（女生一生中生育子女的總數）為1.1名，排名世界第198名，位居最後一名，2020及2021年度也同樣以1.1名墊底。

根據南韓統計廳今年2月發表的「2021年出生及死亡初步統計結果」，去年南韓國內總和生育率為0.81名。人口保健福利協會說明，聯合國人口基金公布的報告因統計數據不同，計算結果有些差異。

南韓0至14歲人口比率與新加坡及日本相同，為12%，低於世界平均25%的一半。相反地，南韓65歲以上人口比率為17%，而世界平均僅為10%。

究竟是什麼原因造成南韓的低出生率呢？根據Newsis報導，24日KBS 1TV所播放的節目中，一名全教授指出，現在南韓的高齡化現象，對於人口結構變化有著嚴重影響。全教授指出，「現在房價過高，年輕人負擔很大，因此乾脆放棄結婚及生子。」經濟YouTuber Syuka也稱，即使努力工作，賺的錢始終跟不上物價上漲速度。

喜劇演員姜侑美（강유미）詢問全教授，人口減少，對於氣候危機及資源、能源不足等問題，是否有好處？對此他回應，人口減少對全球環境有益，僅是推斷。他以因人口減少而滅亡的羅馬帝國、經濟低迷長達30年的日本為例，人口為決定一國興衰的因素，若大韓民國的人口持續減少，將面臨經濟衰退。
南韓
出生率
高齡化

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