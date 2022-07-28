探究台灣作物保種與復興人文底蘊！花蓮吉安傳說中的天皇米　揭開吉野1號米閃耀百年秘密

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）在花蓮常有機會聽到「花蓮吉安還有種日本人留下的稻種」、「吉野1號是天皇米」這樣的傳說，為了解開這謎團，花蓮農改場委託歷史學者考證吉野1號的身世，並將其出版專書「吉野1號米」，27日結合建場83週年慶祝活動，辦理新書發表會。

行政院農業委員會主任委員陳吉仲昨日出席該場活動並表示，吉野1號米新書發表，展現了農業與在地、文化、歷史及地理的深度連結，也是食農教育最佳的示範、農業永續發展的動力。他並提到，全台各地的農業背後都有很多故事，鼓勵大家挖掘出來，代代傳承下去。

花蓮區農業改良場表示，日治時期西元1928年的吉野1號米獻穀田就座落在該場場區內，時光流轉將近百年，吉野1號米仍在當時的獻穀田裡欣欣向榮。「吉野1號米」一書，是委託台灣農業歷史學家范雅鈞老師，進行吉野1號史料及老照片的蒐集與考證，深度訪談地方耆老與參與人員，才將史料檔案與田野調查成果轉化為本書，引導讀者認識其歷史文化價值，探究作物保種與復興的人文底蘊內涵。

花蓮農改場稻作專家宣大平秘書強調，吉野1號是台灣最早發展成功種植的稉型品種之一，也只有這一個品種，能夠從1919年試種成功後，歷經超過百年，直到今日，仍有農民在田裡實際耕種著，也有商品化產品販售讓消費者買得到！實屬難能可貴。

吉野1號米的傳奇美味，讓人們念念不忘。吉安鄉農會恢復契作以來，常常供不應求。現任總幹事張德奇進一步拓展吉野1號米的加工應用方向，向花蓮農改場技轉甘酒及冰品原料加工技術。高雄餐旅大學陳千浩老師，則讓吉野1號米發揮出最適釀酒米的特性，成功釀出台灣在地高級清酒。花蓮農改場感謝各界共同投入推廣吉野1號，堅持生產、增加產品多樣化，延續別開生面的百年風華。未來仍將秉持初衷，攜手農友、農會與各界共同努力，讓吉野1號長長久久傳承，並持續不斷創新精進各項農業試驗研究，突破產業發展瓶頸，增進農民收益。

照片由花蓮區農業改良場提供