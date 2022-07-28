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（更新）【裴洛西來嗎？】美共和黨眾議員證實訪台計畫 日方稱8月初赴東京悼安倍

台灣外交部發言人歐江安今（28）日再次重申，台灣外交部並未收到關於裴洛西訪台的確切消息，外交部對此事不做評論。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/07/28 11:25
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台計劃首度被國會人士公開證實。（圖／pelosiforcongress 臉...

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台計劃首度被國會人士公開證實。（圖／pelosiforcongress 臉...

更新時間：2022-07-28 11:25

發布時間：2022-07-28 10:23

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國眾議院議長裴洛西訪台是否成行已是國際焦點。眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾美東時間27日受訪表示，裴洛西邀請一小群議員陪同訪台，包括他本人及眾院外委會主席米克斯。而日方知情人士也向本報透露，裴洛西八月訪日參與國會悼念安倍演說的計畫不變。

英媒《金融時報》19日爆料裴洛西（Nancy Pelosi）8月將訪台一事，中國極力反對措詞激烈，美國國內則意見不一，智庫界一片反對聲浪，媒體專注拜登政府是否屈服於中國威嚇，美國當局並未證實裴洛西的訪台計畫，檯面上諸多揣測。

麥考爾（Michael McCaul）27日接受《NBC News》訪問透露，裴洛西邀請他與民主黨籍的米克斯（Gregory Meeks）一同前往台灣，為首位公開證實裴洛西確有計劃赴台的國會人士。

報導引述麥考爾指出，出訪預計在國會8月休會期間，即8月1日至9月5日，但並未進一步提及確切日期。儘管麥考爾以已有私人行程為由婉拒訪台邀約，但他呼籲意欲出訪的議員就該前往台灣，「向習近平展現政治威懾力」。同時，他不忘提醒裴洛西注意行程可能招致反彈或情勢升級，應留意軍方說法。

日媒先前報導，日本政府與自民黨計劃於8月3日至5日召開國會特別會議，並為安倍舉行追悼會，裴洛西計畫出席聆聽悼念演說。日本外交消息人士向本報透露，東京方面目前正在為準備裴洛西的8月4至5日的訪日計劃做準備。

關於裴洛西訪台的各項消息，台灣外交部發言人歐江安今於例會（28）日再次重申，台灣外交部並未收到關於裴洛西訪台的確切消息，外交部立場不變，對此事不做評論。
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裴洛西赴日

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