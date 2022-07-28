全球逾19000例猴痘　WHO籲男男性行為者應減少伴侶人數

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）猴痘疫持續在全球蔓延，據統計，超過95%的患者都有男男性行為，世界衛生組織（WHO）27日說，為了抑制疫情擴散，呼籲男同志和雙性戀者應減少性伴侶人數。

WHO官員路易斯（Rosamund Lewis）表示，據資料顯示，大約99%的猴痘患者為男性，其中至少有95%以上的患者有男男性行為。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，為了降低染疫風險並減少傳播，呼籲男男性行為者應考慮減少性伴侶人數；此外，若與新伴侶從事性行為後，應互相交換聯繫資料，以便在日後需要時可以進行後續追蹤。

譚德塞強調，保護自己免於感染猴痘的最佳辦法是「降低接觸風險」。

在2022年4月以前，猴痘主要在非洲局部地區流行，例如西非和中非，傳染途徑主要是囓齒類動物傳播給人類，人傳人機率相對少見。

但自5月初以來，猴痘在歐洲出現首例確診後，迅速在全球擴散。據WHO統計，目前已有逾78個國家通報超過19000多起猴痘病例，在非洲有5人死亡。

世界衛生組織（WHO）7月23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義（PHEIC），意味著各國必須採取進一步因應措施以防止疫情擴散。

目前歐洲是猴痘疫情的中心，佔了全球病例數的7成，美洲地區約占2成5，美國則是西半球的疫情中心。

根據美國CDC統計，美國50州中，就有46州出現猴痘確診病例，總數約3600例，超越西班牙成為全球病例最多的國家。