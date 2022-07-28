Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣農產業多元！台中場120周年慶舉辦　園藝作物及智能省工體驗趴

台中農改場：農業改良場以作物新品種與新栽培技術開發為主要任務之機構，除部分採無償推廣給農民應用外，近期亦併採技轉方式移轉產業運用，以加速產業的分工及規模化發展。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/28 10:00
廣泛被農民使用已推廣逾300台之電動自走式升降作業機。(照片由台中場提供)

廣泛被農民使用已推廣逾300台之電動自走式升降作業機。(照片由台中場提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台中區農業改良場創場120周年，昨(27)日舉辦第4場「園藝作物及智能省工體驗趴」展出園藝作物經典與最新研發成果，包括品種改良、種苗生產、栽培管理、採後冷鏈及園藝療育共5大主題計16項目，同時公開最新型電動施肥機及葡萄溫室5G物聯網應用2項成果。

台灣中部地區地形與農產業多元，園藝產業發展歷史悠久且品項豐富，台中農改場李紅曦場長表示，120年來該場始終致力於園藝產業問題的解決，除堅守基礎新品種與新栽培技術的研發，也進一步應用新科技協助產業邁向設施、省工、智能與資通訊時代，並且發展園藝療育研創，以呼應健康老化的新興議題。在延續傳統、應用科技及創新發展的軸線，有利單位及產業回顧過去、檢討目前及策劃未來。27日的活動有別於一般的靜態展示，亦安排各項主題具知識與趣味的體驗，並提供新品種水果及研發成果加工品的品嚐試吃，另外在觀摩會則可體驗5G光速物聯網下葡萄園的生產與管理，以及新款省工電動施肥機的實機操作。

台中農改場補充，農業改良場以作物新品種與新栽培技術開發為主要任務之機構，除部分採無償推廣給農民應用外，近期亦併採技轉方式移轉產業運用，以加速產業的分工及規模化發展。近20年來該場共育成65個蔬果花品種，技轉60件，所推出的品種深受市場喜愛，昨日端上最新品種梨「台中5號」、葡萄「台中6號」及甜瓜「台中2號」供嘉賓嚐鮮與品味；而近年為解決園藝作物生產問題的栽培技術也不遑多讓，共技轉25件予產業應用，例如電照產期調節技術、設施水耕系統、切花保鮮劑，再再都提升園產品的質與量。

台中場說，其次面對農村勞動力的缺乏，該場催生研發多項省工機具與系統，累積取得58項專利，36項已應用於業界，例如電動自走式升降作業機、嫁接輔助機具等；而隨著5G通訊及物聯網普及應用，該場開發適時灌溉驅動裝置、智能資訊管理中心、作物播種資訊管理系統等，協助產業自動化與提升作業效率；除開發健康優質的園藝產品外，近年更推廣療育花園、活動與健康評估技術，深耕園藝療育的產業化，以協助園藝產業邁向六級化的新局面。

台灣農產業多元！台中場120周年慶舉辦　園藝作物及智能省工體驗趴台灣農產業多元！台中場120周年慶舉辦　園藝作物及智能省工體驗趴台灣農產業多元！台中場120周年慶舉辦　園藝作物及智能省工體驗趴

臺中場多元而新穎的作物品種持續支持園藝產業穩健發展(由左而右分別為可平地栽培之梨 ‘台中5號’、耐熱甘藍‘台中2號’、耐熱菊花‘台中10號’)
臺中場
農業改良場
園藝產業
水果
物聯網

相關新聞

台灣6月外銷訂單588.3億美元！經濟部統計處：仍須審慎因應俄烏戰爭、全球通膨與疫情等風險
台灣6月外銷訂單588.3億美元！經濟部統計處：仍須審慎因應俄烏戰爭、全球通膨與疫情等風險
2022/07/21 10:55
為臺灣農業加分　2021年國產芒果輸銷日本869公噸
為臺灣農業加分　2021年國產芒果輸銷日本869公噸
2022/07/05 15:06
南美館殭屍展話題不斷！台灣期間限定特調「孟婆湯」敢喝嗎？網笑喝之前記得先付錢
南美館殭屍展話題不斷！台灣期間限定特調「孟婆湯」敢喝嗎？網笑喝之前記得先付錢
2022/06/28 14:48
西班牙國慶活動將首度移師台灣古都舉辦　台南市長期盼在農業、文化與科技交流增溫
西班牙國慶活動將首度移師台灣古都舉辦　台南市長期盼在農業、文化與科技交流增溫
2022/06/23 10:26
台北國際食品展「臺灣館」開幕！農委會主委：不過度仰賴中國市場　將持續開發海外新興市場
台北國際食品展「臺灣館」開幕！農委會主委：不過度仰賴中國市場　將持續開發海外新興市場
2022/06/22 13:25

更新時間 : 2022-07-28 10:11 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
16年來的研究夢一場？阿茲海默症研究疑造假　論文圖片遭爆都是「複製貼上」
16年來的研究夢一場？阿茲海默症研究疑造假　論文圖片遭爆都是「複製貼上」
最新！菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
最新！菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台灣邊境要開了嗎？日本觀光團7月底來台踩線
台灣邊境要開了嗎？日本觀光團7月底來台踩線
台灣天象8月精彩可期　台北天文館：英仙座大型流星雨與土星衝報到
台灣天象8月精彩可期　台北天文館：英仙座大型流星雨與土星衝報到
台灣萬安演習25日登場　進入台北市須離車疏散　拒配合最高罰15萬元
台灣萬安演習25日登場　進入台北市須離車疏散　拒配合最高罰15萬元