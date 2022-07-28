台灣農產業多元！台中場120周年慶舉辦　園藝作物及智能省工體驗趴

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台中區農業改良場創場120周年，昨(27)日舉辦第4場「園藝作物及智能省工體驗趴」展出園藝作物經典與最新研發成果，包括品種改良、種苗生產、栽培管理、採後冷鏈及園藝療育共5大主題計16項目，同時公開最新型電動施肥機及葡萄溫室5G物聯網應用2項成果。

台灣中部地區地形與農產業多元，園藝產業發展歷史悠久且品項豐富，台中農改場李紅曦場長表示，120年來該場始終致力於園藝產業問題的解決，除堅守基礎新品種與新栽培技術的研發，也進一步應用新科技協助產業邁向設施、省工、智能與資通訊時代，並且發展園藝療育研創，以呼應健康老化的新興議題。在延續傳統、應用科技及創新發展的軸線，有利單位及產業回顧過去、檢討目前及策劃未來。27日的活動有別於一般的靜態展示，亦安排各項主題具知識與趣味的體驗，並提供新品種水果及研發成果加工品的品嚐試吃，另外在觀摩會則可體驗5G光速物聯網下葡萄園的生產與管理，以及新款省工電動施肥機的實機操作。

台中農改場補充，農業改良場以作物新品種與新栽培技術開發為主要任務之機構，除部分採無償推廣給農民應用外，近期亦併採技轉方式移轉產業運用，以加速產業的分工及規模化發展。近20年來該場共育成65個蔬果花品種，技轉60件，所推出的品種深受市場喜愛，昨日端上最新品種梨「台中5號」、葡萄「台中6號」及甜瓜「台中2號」供嘉賓嚐鮮與品味；而近年為解決園藝作物生產問題的栽培技術也不遑多讓，共技轉25件予產業應用，例如電照產期調節技術、設施水耕系統、切花保鮮劑，再再都提升園產品的質與量。

台中場說，其次面對農村勞動力的缺乏，該場催生研發多項省工機具與系統，累積取得58項專利，36項已應用於業界，例如電動自走式升降作業機、嫁接輔助機具等；而隨著5G通訊及物聯網普及應用，該場開發適時灌溉驅動裝置、智能資訊管理中心、作物播種資訊管理系統等，協助產業自動化與提升作業效率；除開發健康優質的園藝產品外，近年更推廣療育花園、活動與健康評估技術，深耕園藝療育的產業化，以協助園藝產業邁向六級化的新局面。

臺中場多元而新穎的作物品種持續支持園藝產業穩健發展(由左而右分別為可平地栽培之梨 ‘台中5號’、耐熱甘藍‘台中2號’、耐熱菊花‘台中10號’)