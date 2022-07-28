營運受到金融市場影響！台灣國票金成立20年來　首次擬現金增資30億元

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）國票金控27日發布訊息，董事會通過辦理現金增資案，主要為支應充實營運資金、強化財務結構及因應未來轉投資子公司與業務擴展需求，預計募集總金額為新台幣30億元，是國票金控自2002年成立以來首次辦理現金增資。

國票金總經理蘇松輝表示，受到升息趨勢、股債雙空的影響，導致今(2022)年上半年獲利較去(2021)年同期大幅衰退，主要來自產業特性的因素，由於旗下並無營運成熟的商業銀行，營運易受到金融市場波動影響，雖然跟日本有合資成立樂天銀行，但因純網銀經營初期尚未損益兩平，難有獲利上的貢獻。

蘇松輝表示，因應環境變化及主管機關對於金控資本對稱性要求，已進行子公司增資因應，這是國票金成立20年來，首次辦理現金增資。

國票金透過新聞稿說明，利率循環是短期影響，對票券產業是短空長多，一方面在升息後，有助於利差的擴大，將帶動票券公司保證業務的利差拉升。另一方面，升息循環的頂端，也會創造債券部位再投資收益的增加，即補券的契機，因此子公司已在去年積極調節債券部位及存續期間，調整風險胃納，以因應市場波動。

對於國票金增資是否跟安泰銀行併購案有關，國票金強調並無關聯，去年10月14日董事會及12月2日國票金及安泰銀行的董事會與股東會，都已分別通過，由國票金控以股份轉換方式取得安泰銀行100%股份，雙方辦理簽約後向主管機關申請，不過遭到主管機關核予緩議，目前尚未再送件申請。