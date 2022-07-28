吳釗燮宴請日本訪團 石破茂：台灣安全穩定對日本及世界均至關重要

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障議員之會」訪問團27日抵台，外交部長吳釗燮該日晚間設宴款待日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣浜田靖一眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等成員，並表達誠摯歡迎。

吳釗燮指出，本次訪團成員均為熟悉日本安保議題與區域情勢的專家，特別是當前俄羅斯入侵烏克蘭，動搖國際社會的基本原則，以及中俄企圖聯手恫嚇周邊國家，危及印太區域和平穩定之際，該團來訪與我國各界交換意見，不僅別具意義，且令人鼓舞。

吳釗燮也對日前不幸辭世的安倍前首相表達深切悼念及感謝之意，強調將貫徹安倍前首相的意志，持續強化台日合作。他強調，中國妄圖武力統一台灣的野心日益明顯，引發包括日本在內的國際社會高度關注，我方感謝日本政府在國際場合，多次公開強調台海和平穩定的重要性，並重申不允許以武力片面改變印太區域現狀的立場。台灣也將持續堅定捍衛國家主權，並與理念相近夥伴加強合作，對抗來自威權主義國家的威脅。

吳釗燮表示，安全保障涵蓋領域極為廣泛，除傳統的軍事防衛外，其他諸如經濟層面的安全保障、錯假訊息、網路資安、關鍵基礎設施韌性及公共衛生等非傳統安全議題，都值得台日雙方進一步合作。

石破茂首先感謝台灣對安倍前首相的厚意，他表示，安倍前首相壯志未酬，訪團成員將承續遺志，維護民主主義與言論自由，並與理念相近共享自由民主人權及法治等普世價值觀的台灣合作。

石破也提及，台灣是世界排名第24、東亞排名第1幸福指數最高的國家，台灣的安全穩定對日本及世界均至關重要。對於吳部長就俄烏情勢的解析表示深感贊同，未來也盼就國際法及軍事等角度，與我方充分交換意見。浜田眾議員表示不僅重視安保議題，也重視台日關係，台灣在區域中的地位十分重要，台日應就若干議題建立類似同盟般的關係，加強互助合作。

本次晚宴也邀請日本台灣交流協會泉裕泰代表及國防安全研究院林成蔚執行長等人與會，共同就國防、外交、供應鏈、「跨太平洋全面進步夥伴協定」（CPTPP）等經濟安保議題深入交換意見，充分展現台日間的友好交流互動關係。