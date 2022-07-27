輕度颱風「桑達」最快27日晚間生成　低壓帶29日起逐漸接近•台灣各地高溫略降

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局今天（27日) 表示，輕颱「桑達」最快今晚生成，未來將朝東海移動，對台灣無直接影響；台灣東方海面為一個大低壓帶，29日起逐日接近，各地高溫略為下降，北部、東半部短暫陣雨機會將逐日提高。

根據中央氣象局網站，熱帶性低氣壓(即上圖之TD07) 今下午2時的中心位置在北緯16.0度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向北北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局預報員葉致均說，熱帶低壓最快今晚至明天就有機會升級為輕度颱風桑達，未來路徑偏西北往東海前進，對台灣天氣沒有直接影響。

中央社引述葉致均說，明天的天氣與今天類似，各地大多仍為晴到多雲且高溫炎熱；午後中南部地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨。

氣象局持續發布高溫資訊，太平洋高壓影響，明天中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現攝氏38度極端高溫；新北市、屏東縣、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；台北市、雲林縣、高雄市地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

葉致均指出，29日至8月1日台灣東方海面的大低壓帶會逐漸接近，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有局部短暫陣雨。

葉致均提到，8月2日、3日受到大低壓帶影響，中南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

葉致均補充，在輕颱桑達往東海移動的過程中，台灣東方的大低壓帶內也可能會有另一個熱帶系統發展，然而目前不確定性高，是否會有新的颱風、對台灣的影響等，可能要下週才會比較明朗。