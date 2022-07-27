和逸、慕軒飯店 樂夏8月父親節饗宴

為歡度暑假和迎接8月父親節，國泰飯店觀光事業旗下全台和逸飯店及慕軒飯店，將於8月份特別規劃推出專屬餐點及親子趣味活動，炎炎夏日最適合跟家人來飯店享用舒適愉快的用餐時光！

慕軒飯店GUSTOSO我愛爸爸專屬折扣表心意

父親節即將到來，位在台北市最美林蔭大道的慕軒飯店2樓GUSTOSO義大利餐廳，將於整個8月份推出「我愛爸爸」優惠，每桌單筆消費金額滿5,288元，結帳時立刻現折888元！更於8月6日至8日限時三天，只要帶爸爸到餐廳享用午晚餐，招待紅白酒各一杯，菜色部分特別推薦創意翻玩台式芥蘭羊肉的「手指灼燒炭烤紐西蘭小羔羊排」，或選擇以苗栗南庄桂花釀點綴肥美宜蘭櫻桃鴨「廣寒香櫻桃鴨胸野莓醬汁」，與爸爸來個溫馨的約會食光。另外1樓URBAN331威士忌酒吧於8月份同步推出「調酒轉轉樂」趣味活動，凡消費調酒滿800元即可轉一次歡樂轉盤，有機會獲得免費Shot、慕軒特調、現金折抵、佐酒小點等好禮。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館逸薈軒「四人分享餐」8道珍饈饗老爸

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館逸薈軒於8月1日至8月31日推出「爸氣四人分享餐」，僅要5,288元+10%便能一次嘗遍逸薈軒熱銷不墜的8道經典料理，包含開胃涼菜三小福，有融合福州與上海菜系特長，將膠質豐厚的豬尾紅燒煨燉並佐以健脾紅麴的「養生紅麴豬尾燒」，入口生香、色澤大氣討喜，以及鮮麻生津的「燒椒松花香皮蛋」與客家風味「秘製桔醬土雞腿」。主菜更是祭出海陸中菜饗宴，包含綿軟濃醇、香腴不膩的「梅干東坡荷葉夾」，以及工序繁複、歷史悠久的杭州名菜「宋嫂鮮魚羹」，滑口鮮嫩、令人欲罷不能。更有嚴選漁港直送當日漁獲烹製的「手撥鮮海蝦」與「海中斑」二選一。主食也是上乘之選，有饕客指名品嘗的功夫佳餚「上海老菜飯」與「蠔汁炆伊麵」供選擇，最後再以顏值滿點的甜品「星空羊羹」、「四色糕」二選一，為歡愉家宴畫下甜蜜句點。專案期間預定「爸氣四人分享餐」再贈來自美國知名品牌MALIN+GOETZ的豪華旅行沐浴組乙組，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館逸薈軒就是要專寵老爸，吃喝好禮享不盡。

出遊解Fun來台南！親子放電行程就在和逸飯店‧台南西門館

和逸飯店‧台南西門館為歡慶父親節，推出一系列活動及住房餐飲優惠，8月6日舉辦的「爸爸趣哪兒」活動詢問度最高，邀請爸爸們與小朋友一起組隊，內容精心設計親子互動遊戲及親子手作DIY，在這屬於爸爸的節日，讓大小朋友留下美好回憶。現在預訂「萌心爆發卡通樂旅」一泊二食住房專案每晚只要5,388元起，不但能入住卡通頻道主題房、享用「熊熊遇見你」主題下午茶，還能免費暢玩戶外400坪的奇趣操場，有愛嘟嘟小火車、兒童電動車、兒戲沙池和奇趣噴泉池等，讓全家大小沐浴在台南熱情的陽光下，小孩盡情放電，大人悠閒享用下午茶，打造難忘的暑假。另外為滿足廣大卡通頻道粉絲，暑假期間只要身上穿著或隨身攜帶有熊熊遇見你相關圖案的衣服或配件到和逸飯店‧台南西門館Cozzi KITCHÉN，「熊熊遇見你」主題下午茶套餐優惠價350元+10%，加入AMAZZING CLUB會員加碼贈送原價350元的熊熊遇見你造型磁鐵。

和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof以義式美饌宴饗爸爸

擁有絕佳高空景緻及遼闊視野的和逸飯店‧高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳，為慶祝父親節推出專屬優惠，只要加入AMAZZING CLUB會員與爸爸同桌用餐，8月享88折優惠，8月8日父親節當日更享85折優惠！除了招牌菜色「美國頂級乾式熟成牛排」外，更推出期間限定「義食漫旅」義大利主題風味節，精選多款義式風味主題菜色，任選主菜搭配輕食自助餐檯料理，每位只要480元+10%起，主菜包含口感軟嫩多汁「義式香料烤春雞佐普羅旺斯燉菜」、獨家配方「義式番茄風味噶瑪蘭帶骨豬排」、主廚特製「義式水煮鱸魚」及廣受小朋友喜愛「義式波隆那肉醬寬麵」與「西西里海鮮義大利麵」，今年父親節，帶爸爸來場異國風味之旅、享受專屬精心食刻。